Donald Trump demandará a Rupert Murdoch por la difusión de una carta que el presidente le habría enviado a Jeffrey Epstein

El presidente Donald Trump anunció que demandará a Rupert Murdoch y al Wall Street Journal por la publicación de una supuesta carta enviada en 2003 al financista Jeffrey Epstein, en la que se le atribuyen frases subidas de tono y una firma con su nombre. La polémica reaviva el escándalo por los llamados "archivos Epstein", en una semana en la que se habló mucho del tema.

Donald Trump, furioso por la supuesta carta a Jeffrey Epstein

Según el artículo del Wall Street Journal, en el marco de una investigación previa sobre Epstein, se encontró un libro con cartas de cumpleaños de 2003. Entre ellas, habría una firmada por Trump con la silueta de una mujer desnuda y el mensaje: “Happy Birthday — and may every day be another wonderful secret” ("Feliz cumpleaños, y que cada día sea un hermoso secreto").

El periódico sostiene que ese material formó parte del expediente del caso Epstein años antes de su primera detención por delitos vinculados a la prostitución.

Trump reaccionó con furia en la red social Truth Social, donde calificó la nota como “falsa, maliciosa y difamatoria”. Aseguró que Murdoch, presidente emérito de NewsCorp, fue advertido personalmente de las consecuencias legales si se publicaba el contenido.

"The Wall Street Journal y Rupert Murdoch personalmente fueron advertidos por el presidente Donald Trump que la supuesta carta es falsa y que si la publicaban serían demandados", se lee en el comunicado oficial.

Trump pide liberar parte de los archivos Epstein

En paralelo, el presidente afirmó que solicitará a la fiscal general Pam Bondi que libere documentos seleccionados relacionados con el caso Epstein, aunque no los expedientes completos. Según explicó, lo haría “en respuesta a la absurda cantidad de publicidad dada a Jeffrey Epstein”.

Bondi, por su parte, aseguró estar dispuesta a solicitar ante la Corte la autorización para difundir parte del testimonio presentado ante el Gran Jurado, y podría presentar esa petición este mismo viernes.

El presidente de Estados Unidos tildó de "estúpidos" a ciertos Republicanos

Este último miércoles en la Oficina Oval, Trump habló con la prensa y aseguró que el engaño que rodea al caso fue "perpetrado por los demócratas y algunos republicanos estúpidos, y los republicanos tontos caen en la red".