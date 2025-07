El nuevo apoyo económico que los migrantes en Los Ángeles recibirán: “Hay gente que no quiere salir de casa”

Los Ángeles ha puesto en marcha un nuevo programa de ayuda económica dirigido a inmigrantes afectados por las recientes redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Familias que han perdido ingresos o que viven con temor ahora pueden acceder a tarjetas prepagas con efectivo, gracias a un esfuerzo conjunto entre la alcaldía y organizaciones comunitarias. Esta medida busca aliviar la presión que viven muchas personas migrantes que han dejado de salir de sus hogares por miedo a ser detenidas.

Apoyo directo para quienes no pueden salir a trabajar

De acuerdo con un reporte de Los Angeles Times, la alcaldesa Karen Bass anunció que se distribuirán tarjetas prepagas, o tarjetas de dinero, con montos cercanos a los 200 dólares para familias impactadas por los operativos migratorios.

Según Bass, estas tarjetas no provienen del presupuesto público, sino de aportaciones privadas y serán entregadas por organizaciones como CHIRLA (Coalition for Humane Immigrant Rights).

Durante la presentación del programa, Bass declaró: “Hay personas que no quieren salir de sus casas, que no están yendo a trabajar, y que necesitan efectivo”, en referencia al temor que ha paralizado a muchas familias migrantes en distintos vecindarios de la ciudad.

Según el medio AS USA, agrupaciones como K‑Town For All también han recaudado fondos comunitarios, logrando entregar apoyos a más de 30 familias de vendedores ambulantes por hasta 30 días. Esta organización reunió cerca de 60 000 dólares para responder a la crisis inmediata.

Además, según reportó Reuters, el equipo de béisbol Los Angeles Dodgers anunció, en junio pasado, una donación de 1 millón de dólares para apoyar a las familias afectadas por las redadas, sumándose a los esfuerzos de la ciudad por proteger a las comunidades más vulnerables.

Miedo, redadas y parálisis en la vida cotidiana

Desde principios de junio se han intensificado las redadas de ICE en importantes barrios angelinos como MacArthur Park, Pacoima y Koreatown, provocando que muchos residentes dejen de acudir a sus trabajos o incluso eviten salir a comprar alimentos. The Guardian reportó más de 2,800 detenciones recientes, lo que ha generado protestas y llamados urgentes a proteger los derechos humanos de los inmigrantes.

En respuesta a esta situación, la alcaldesa firmó una orden ejecutiva para reforzar las políticas de protección migratoria dentro de las instituciones municipales. De acuerdo con Los Angeles Times, esta medida busca impedir que los departamentos de la ciudad cooperen con ICE y garantizar transparencia sobre cualquier contacto con agencias federales.

La situación migratoria en Los Ángeles y California

Los Ángeles es una de las ciudades con mayor población migrante en Estados Unidos, albergando a casi un millón de personas indocumentadas, según estimaciones de organizaciones locales citadas por ABC 7.

A pesar de que California es considerado un estado santuario, las recientes acciones de ICE han elevado la tensión entre el gobierno local y las autoridades federales.