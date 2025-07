Familia de un trabajador agrícola de California asegura que murió después de caer de un techo en una redada de ICE

La familia de Jaime Alanis García, un trabajador agrícola de 57 años, denunció que murió este sábado tras caer desde un techo durante una redada de ICE en una granja de cannabis en Camarillo, California. El incidente ocurrió en medio de un operativo federal que derivó en la detención de más de 300 personas.

Un hombre murió tras caer de un techo en una redada de ICE

De acuerdo con sus familiares, Alanis subió al techo de un invernadero en medio del caos del operativo migratorio y cayó desde una altura de 30 pies, lo que le provocó fracturas graves en el cráneo y el cuello. Fue trasladado de urgencia a un hospital y permaneció con soporte vital hasta que su esposa logró llegar desde México para despedirse de él.

Su sobrina Yesenia Duran explicó a The Associated Press que la familia decidió “dejarlo descansar” cuando ya no había esperanzas de recuperación.

Según dijo, Alanis había trabajado en el lugar durante diez años y enviaba dinero a su esposa e hija en México.

La postura de ICE sobre el caso

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Alanis no estaba siendo perseguido por los agentes federales al momento del accidente. “Este individuo subió al techo por su propia cuenta y cayó”, indicó la portavoz Tricia McLaughlin.

Durante la redada en Glass House Farms, agentes federales arrestaron a 319 personas en situación migratoria irregular y rescataron a 14 menores en condiciones de presunta explotación laboral. Las autoridades denunciaron que algunos agentes fueron atacados con piedras, ladrillos e incluso disparos. Ante esa situación, se utilizaron gases lacrimógenos y armas no letales contra los manifestantes.

El presidente Donald Trump se refirió al hecho en Truth Social y respaldó a los agentes: “Deben usar todos los medios necesarios para hacer cumplir la ley”, afirmó.

Sin embargo, el operativo fue criticado por la Unión de Campesinos (UFW), que cuestionaron el uso de fuerza en el procedimiento y pidieron protección legal para los menores que también fueron afectados. "Nuestros corazones están con la familia de Jaime Alanis, quien murió por las heridas provocadas durante una caótica redada".