Le revocan la Green Card a un hombre que vivió en EE.UU. 46 años: "Si rompes la ley, enfrentarás las consecuencias"

Vorasack Phommasith llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas seis meses de vida. Hoy, con 46 años, enfrenta una inminente deportación tras la revocación de su Green Card, como resultado de múltiples antecedentes penales. El gobierno del presidente Donald Trump aseguró que el caso es un ejemplo de su política de tolerancia cero ante inmigrantes con historial criminal.

De refugiado en Laos a la deportación en EE.UU.

Phommasith nació en un campo de refugiados durante el éxodo que siguió a la Guerra de Vietnam. Desde 1980 vivió en Springfield, Massachusetts, donde formó una familia y trabajó como operador de máquinas en la industria manufacturera.

Sin embargo, su situación legal se complicó. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) detalló que tiene antecedentes por delitos como distribución de cocaína y marihuana, agresión y alteración del orden público.

En palabras del DHS, se trata de un “extranjero ilegal con un extenso historial criminal”, y su expulsión ya había sido ordenada por un juez migratorio hace más de diez años, cuando el propio Phommasith renunció a su derecho a apelar.

Le revocaron la Green Card, vive en la calle y no puede trabajar

Tras perder su estatus migratorio, Phommasith quedó en una situación vulnerable. Actualmente, vive en situación de calle y asegura que no puede trabajar ni renovar su documentación, ya que no cuenta con partida de nacimiento.

Tiene hijos ciudadanos estadounidenses, pero afirma que no puede mantenerlos en estas condiciones. “Estoy muy deprimido, no puedo trabajar”, declaró en el medio Newsweek. “No estoy viviendo bien y no puedo hacer una vida normal como antes. Necesito ayuda”, agregó.

El gobierno de Donald Trump refuerza su postura frente a inmigrantes con antecedentes

El gobierno del presidente Donald Trump, a través de la cuenta de X de Seguridad Nacional, reafirmó que los inmigrantes con historial criminal serán deportados sin excepción.

“Si rompes la ley, enfrentarás las consecuencias”, fue el mensaje publicado por el DHS en su cuenta oficial de X, haciendo referencia directa al caso.