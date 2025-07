Padre de familia con Green Card, desde hace 20 años, es detenido al reingresar a EE. UU.: “No soy un delincuente”

Un padre de familia peruano, residente legal en Estados Unidos desde hace más de dos décadas, fue detenido por agentes de inmigración al intentar reingresar al país tras un viaje a su país natal. El caso ha generado preocupación entre comunidades migrantes y defensores de derechos, al evidenciar los riesgos que enfrentan incluso quienes cuentan con una Green Card vigente.

Detención tras su regreso a Texas

Junior Dioses, de 39 años y padre de cinco hijos, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al arribar a Texas a finales de abril, luego de regresar de unas vacaciones en Perú. Según información publicada por Fox 13, el motivo de su detención fue la existencia de cargos menores en su historial, relacionados con delitos cometidos hace más de diez años.

De acuerdo con autoridades migratorias, los crímenes correspondían a una negativa de detenerse ante una señal de la Policía en 2006, además de otro cargo por alteración del orden en 2019.

Durante su detención, Dioses afirmó: “No soy un delincuente”, expresando su indignación al considerar que su historial no representaba una amenaza. Según su defensa, esos cargos no califican como crímenes de “moral turbia” bajo la ley migratoria, por lo que no deberían haber puesto en riesgo su estatus como residente permanente legal.

Incluso, y de acuerdo con Fox 13, se pretendía iniciar el proceso de deportación a su natal Perú por los cargos antes mencionados.

La travesía migratoria de Junior Dioses

A pesar de ello, permaneció recluido por casi 50 días en un centro de detención en Texas, lejos de su familia y sin acceso inmediato a un proceso de revisión expedito. Su liberación fue posible solo después de que su equipo legal presentara una moción para detener el proceso de deportación mientras se revisaba su caso.

El incidente ha reavivado el debate sobre cómo se aplican las políticas migratorias a residentes legales, especialmente en un contexto en el que las revisiones de antecedentes están siendo utilizadas como herramienta para justificar detenciones, incluso en casos donde las ofensas no implican riesgo social evidente.

Aumenta la vigilancia en puertos de entrada

El caso de Dioses no es aislado. En semanas recientes, se ha intensificado la vigilancia en los puntos de entrada al país, como parte de un esfuerzo del gobierno federal por reforzar el control migratorio. Según reporta AS USA, estas medidas responden a nuevas directrices impulsadas por el presidente Trump, quien ha ordenado la reactivación de redadas y operativos, incluso dirigidos a residentes permanentes con antecedentes penales menores.