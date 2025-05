Clave para obtener tu Real ID en Estados Unidos: los programas gratuitos para migrantes en Texas

Desde el 7 de mayo, el Real ID es obligatorio en Estados Unidos para abordar vuelos comerciales y acceder a instalaciones federales restringidas. En este contexto, en Texas, existen varias organizaciones y programas sin costo que apoyan a migrantes y residentes extranjeros en el proceso de obtener este documento esencial, como lo son RAICES, Texas Civil Rights Project y American Gateways.

Programas gratuitos en Texas para migrantes que buscan obtener el Real ID antes de la fecha límite

Entre las opciones disponibles destaca RAICES (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services), una organización sin fines de lucro que ofrece talleres y asesorías legales gratuitas para ayudar a inmigrantes en la gestión del Real ID y otros documentos importantes. Todos sus servicios están abiertos a quienes los necesiten, sin importar su estatus migratorio.

Por otro lado, el Texas Civil Rights Project, reconocido por su defensa de los derechos civiles, también brinda asistencia legal gratuita para que los migrantes puedan acceder a servicios gubernamentales, incluyendo la obtención del Real ID.

Finalmente, American Gateways proporciona programas legales y educativos dirigidos a migrantes, enfocándose en facilitar la obtención del Real ID y en promover el conocimiento de los derechos de los extranjeros en Texas.

Real ID en Texas: estos son los requisitos

Los siguientes son los requisitos para poder obtener la Real ID en Texas:

Verificación de identidad: Documento oficial como pasaporte, visa de no inmigrante, o documentos que prueben su estatus migratorio.

Constancia de residencia en Texas: Facturas, contratos de arrendamiento, etc.

Número de seguro social: solo en caso de aplicar.