El pequeño pueblo de Florida de 700 habitantes con la receta de almejas más popular de todo Estados Unidos

Con menos de 700 habitantes, Cedar Key, en la costa del golfo de Florida, es uno de esos pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Rodeado de naturaleza, casas de madera y muelles pesqueros, este pequeño pueblo ha construido una sólida reputación en torno a un tesoro gastronómico: sus almejas. No solo son reconocidas por su calidad, sino también por una receta que ha conquistado paladares en todo el país.

Cedar Key no es un centro turístico convencional. Aquí no encontrarás grandes hoteles ni multitudes. En cambio, ofrece tranquilidad, historia, y sabores que no se olvidan. Su receta tradicional de almejas, servidas en sopas, pastas o simplemente al vapor con limón y mantequilla, ha puesto al pueblo en el mapa culinario.

Muchos aseguran que las almejas cultivadas en sus aguas son las mejores de Estados Unidos, gracias al ecosistema único de marismas y bahías que rodea al pueblo.

La conexión histórica y cultural con el mar está presente en cada rincón. La pesca de almejas es una actividad clave para los habitantes, y cada año el pueblo celebra el Cedar Key Seafood Festival, donde locales y visitantes degustan platillos frescos mientras disfrutan de música y artesanías.

Todo esto ha consolidado su fama como uno de los mejores lugares del país para disfrutar mariscos auténticos y sin pretensiones.

Atractivos imperdibles de Cedar Key:

Cedar Key Museum State Park : para conocer la historia del pueblo y su industria pesquera.

Dock Street : calle frente al mar con restaurantes y tiendas sobre pilotes.

Kayak y paseos en bote : entre islas, manglares y vida silvestre.

Cemetery Point Park : ideal para ver el atardecer en total calma.

Seahorse Key: una isla cercana con faro histórico y rica biodiversidad.

¿Qué dicen los visitantes en TripAdvisor?

“Un paraíso escondido. Las almejas son impresionantes y el ambiente relajado lo hace único”.

“Cedar Key es como retroceder en el tiempo, pero con mariscos fresquísimos. Inolvidable”.

“No hay mejor sopa de almejas que aquí. El sabor es casero, auténtico y perfecto”.

“Ideal para desconectarse. La tranquilidad del pueblo y su belleza natural lo valen todo”.

Cedar Key ofrece una experiencia costera diferente: íntima, sabrosa y profundamente ligada a sus raíces. Si están buscando mariscos legendarios y un ambiente apacible frente al mar, este pueblo de Florida merece estar en su lista.