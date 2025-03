Ni Sam’s Club ni Walmart: esta es la tienda en Estados Unidos que abrirá 150 nuevas sucursales este año con precios de 5 dólares o menos

No se revelaron los sitios en donde se abrirán las nuevas tiendas. iStock

La cadena de supermercados Five Below buscará ampliar su presencia en todo Estados Unidos con la apertura de al menos 150 tiendas a finales de este mismo año.

De acuerdo con lo revelado por la directora financiera Kristy Chapman, a través de una conferencia de ganancias a inversores, llevada a cabo el pasado 19 de marzo, esta estrategia de crecimiento busca, en primera instancia, catapultar a Five Below como una de las marcas con mayor presencia en todo el país, además de continuar ofreciendo precios asequibles a sus usuarios a pesar de la situación financiera que se vive en los Estados Unidos.

Según lo mencionado por Chapman, el primer paso en el cumplimiento de este objetivo dará inicio con la apertura de 50 tiendas a finales del mes de marzo.

“Esperamos abrir aproximadamente 50 nuevas tiendas en el primer trimestre y se espera que las ventas se mantengan entre estables y positivas en un 2%”, mencionó Chapman.

Costos bajos y nuevos productos

Winnie Park, directora ejecutiva de Five Below, añadió, a través de un comunicado, que la expansión de la cadena estará centrada en el ofrecimiento de ofertas asequibles para toda la familia.

“Nuestra visión es ser el destino de los niños desde la primaria hasta la secundaria y más allá, así como de mamá y papá”, declaró Park.

De acuerdo con Park, la estrategia de Five Below está centrada en los niños con la intención de crear un lazo de confianza durante y sin límite de tiempo.

La directora ejecutiva también señaló que se añadirán productos nuevos, relevantes y “frescos” en todas sus sucursales bajo su concepto de funcionamiento u operación caracterizado por ofrecer productos de 5 dólares o menos: “Nuestra prioridad es mantener precios bajos y nuestra oferta accesible para asegurar que conservemos la confianza y lealtad de nuestros clientes y atraigamos nuevos clientes a la marca”.

Five Below crece

Hasta el momento, y a pesar de las declaraciones de Park y Chapman, no se revelaron los sitios en donde se ubicarán las nuevas sucursales de Five Below. De igual manera, se desconoce las fechas exactas de las aperturas, por lo que es probable que esto se lleve a cabo durante todo el año.

Actualmente, Five Below cuenta con 1,807 sucursales en 45 estados del país norteamericano, una cantidad que supera a otras grandes cadenas. En caso de completarse la estrategia de expansión, la marca estadounidense quedaría muy cerca de albergar 2,000 ubicaciones.