Adiós a esta entrañable cadena de comida mexicana en Estados Unidos que cerrará muchos locales

Con mucha tristeza los fanáticos de la cadena de restaurantes On The Border Mexican Grill & Cantina, especializada en comida tex-mex, han recibido la noticia de su reciente decisión de cerrar decenas de locales. La compañía se declaró en quiebra y bajará las persianas en varios establecimientos en Estados Unidos, según publicó el sitio especializado The Street, que da cuenta de que se presentó el 4 de marzo ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Norte de Georgia.

De acuerdo con información de The Street, la empresa atribuyó su crisis financiera a diversos factores, incluyendo problemas de liquidez, inflación y el incremento en los costos operativos. En este contexto, On The Border estaría dispuesto a vender sus activos a un prestamista afiliado a Pappas Restaurants.

Según Jonathan Tibus, director de reestructuración de la compañía, la situación se agravó cuando la empresa comenzó a retrasar pagos a proveedores y arrendadores. Según le señaló a USA Today: "On The Border se ha visto afectado en los últimos años por factores macroeconómicos que han impactado negativamente a la empresa. Los restaurantes informales se ven gravemente afectados por la sensibilidad de los consumidores a comer fuera en lugar de quedarse en casa".

Cierre de locales y financiamiento de emergencia

Como parte del proceso de quiebra, On The Border está en cierre de varios de sus restaurantes en estados como Arizona, Arkansas, Colorado y Connecticut. Se estima que cerca de 2800 empleados se verán afectados por esta decisión.

A pesar del intento de reestructuración, el futuro de la cadena es incierto, y se espera que en los próximos meses se definan los próximos pasos para su continuidad o liquidación definitiva.



On The Border: nacimiento y expansión

La compañía abrió su primer local en 1982 bajo el nombre de "On The Border South Texas Café". Fue creciendo con el correr de los años hasta el punto en el que se expandió a nivel internacional. En 2001, la franquicia ya contaba con aproximadamente 100 sucursales en los Estados Unidos. y en 2007 logró establecerse, incluso, en Corea del Sur.

Sin embargo, con el paso de los años, la empresa cambió de propietarios en varias ocasiones, pasando a manos de Golden Gate Capital en 2010 y posteriormente a Argonne Capital Group en 2014.