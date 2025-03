El verdadero motivo de trabajo de Elon Musk no es hacer dinero, revela la madre de 3 hijos del empresario

El magnate sudafricano, fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, no busca incrementar su fortuna, sino transformar el futuro de la humanidad. Así lo asegura Shivon Zilis, madre de tres de sus hijos y ejecutiva de Neuralink, quien destaca que la motivación de Musk nunca ha sido económica, sino existencial.

"Cuando conocí a Elon, me sorprendió que nunca hiciera nada por dinero; siempre se preguntaba si lo que estaba haciendo tenía relevancia para la humanidad", escribió Zilis en una publicación en X.

Sus palabras refuerzan la idea de que Musk, a pesar de ser uno de los hombres más ricos del mundo, no está impulsado por la acumulación de riqueza, sino por su visión de futuro.

La afirmación de Zilis no sorprende a quienes han seguido de cerca la carrera del empresario, cuyas iniciativas, desde SpaceX hasta Neuralink, han desafiado los límites de la tecnología y la innovación. "Es algo poco común y refrescante", agregó la ejecutiva, quien espera que este enfoque sea más habitual en el futuro.

Neuralink, el nexo profesional y personal

Zilis, con una destacada trayectoria en inteligencia artificial y capital de riesgo, se unió a Neuralink en 2017, convencida de la importancia de desarrollar interfaces cerebro-máquina. En una conferencia universitaria en 2021, calificó su trabajo en la empresa como "lo más complicado pero también fascinante" que ha hecho en su vida.

Desde entonces, ha sido pieza clave en la misión de la compañía: diseñar implantes cerebrales para mejorar la calidad de vida de personas con parálisis o trastornos neurológicos. Su relación con Musk, sin embargo, trascendió lo laboral en 2021, cuando la pareja tuvo gemelos en secreto. En 2024, dieron la bienvenida a su tercer hijo juntos, aunque los detalles de este nacimiento se mantienen en privado.

La influencia de Musk en la vida de Zilis no se limita a lo profesional. La ejecutiva reveló que consideraba recurrir a un donante anónimo hasta que Musk se ofreció, convencido de que la inteligencia y la capacidad innovadora debían transmitirse a futuras generaciones. "Quiere que la gente inteligente tenga hijos", afirmó en la biografía escrita por Walter Isaacson. "No se me ocurre mejor gen para mis hijos".

Defensa pública de Musk

Zilis también ha sido una firme defensora de Musk ante las críticas. Cuando en 2020 el empresario calificó de "fascistas" las restricciones del COVID-19 en California, ella salió en su defensa: "Nadie es perfecto, pero nunca he visto a alguien que luche con tanto esfuerzo por un futuro mejor para la humanidad".

Esta lealtad se mantiene firme, como lo demuestra su reciente publicación en X. Para Zilis, Musk no es simplemente otro multimillonario en busca de lucro, sino un visionario cuyo objetivo es transformar el destino de la humanidad.

El propio Musk se ha pronunciado sobre la percepción de su fortuna con un comentario irónico en redes sociales: "Si alguien quiere 'comprarme', ¿cómo podría pagarlo? Soy demasiado caro".

Más allá de las cifras, su trayectoria y decisiones parecen responder a una sola pregunta: ¿esto cambiará el futuro de la humanidad?