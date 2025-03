Ex astronauta “reta” a Elon Musk a viajar al espacio para aclarar la acusación que hizo sobre sus colegas

Luego de que Elon Musk emitiera un comentario respecto a la “prolongada” estadía de dos astronautas dentro de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés), el ex astronauta Mark Kelly respondió airadamente al empresario “retándolo” a subir a un “cohete” y obtener la “experiencia” necesaria para hablar del tema.

Durante una reciente entrevista con el medio Fox News, junto a Donald Trump, Musk fue interrogado sobre su supuesta participación en el “rescate” de dos astronautas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés): Suni Williams y Butch Wilmore. Ante esto, el sudafricano mencionó que ambos profesionales se encontraban “varados” en el espacio por su alineación a la agenda política de la administración del ex presidente Joe Biden.

Solo unas horas después de la acusación de Musk, la comunidad espacial se pronunció de inmediato a través de diversas respuestas en donde inundaron lo dicho por el dueño de Tesla. Uno de ellos fue el astronauta Andreas Mogensen, quien señaló que el comentario de Musk era una “mentira”: “Qué mentira. Y eso que alguien se queja de la falta de honestidad de los medios tradicionales”, se puede leer en la publicación del astronauta.

De igual manera, reveló que el regreso de Williams y Wilmore estaba planeado desde septiembre y no tenía ninguna relación con políticas partidistas.

Elon Musk vs NASA

Posterior a la respuesta de Mogensen, Musk no dudó en atacar al astronauta a través de diversos comentarios negativo en donde incluso señaló que su empresa, SpaceX, podría haber traído a los astronautas antes del tiempo establecido.

Ante los ataques de Musk a Mogensen, Scott Kelly, ex astronauta y hermano de Mark Kelly, también se hizo presente en la conversación apoyando a su colega: “Es una de las personas más competentes, confiables y honestas que he conocido. Esta retórica es inaceptable, pero, lamentablemente, no sorprende. No merece este tipo de falta de respeto”, escribió Kelly.

Posterior a esto, e ignorando los mensajes de diversas personalidades de la industria espacial, Musk volvió a usar su cuenta de X para señalar que la ISS debería desaparecer debido a que se había “cumplido” su tiempo y era necesario “abrir paso” a la colonización de Marte.

Los comentarios de Musk también motivaron la reacción del ex astronauta Mark Kelly, quien no dudó en defender a sus colegas retando al empresario a subir a un “cohete” y solucionar este conflicto: “Oye Elon Musk, cuando finalmente tengas el coraje de subirte a un cohete, ven a hablar con nosotros tres”, publicó Kelly.

Esta no es la primera ocasión en la que Musk y miembros de la NASA y otras agencias espaciales se enfrentan. Anteriormente, ha hecho pública su “molestia” contra la agencia con la intención de impulsar su propia empresa SpaceX.