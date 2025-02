Estos son los inmigrantes que recibirán hasta 10 mil dólares en Estados Unidos por una detención irregular

Las firmas de abogados, Emery Celli Brinckerhoff Abady Ward & Maazel LLP y Benno & Associates, lograron llegar a un acuerdo millonario con la ciudad de Nueva York para indemnizar a más de 20 mil personas que fueron detenidas de manera irregular por autoridades locales en coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la misiva compartida por ambas firmas, entre el 1 de abril de 1997 y el 21 de diciembre de 2012 más de 20 mil personas fueron detenidas en la ciudad de Nueva York por autoridades locales a través de estatutos irregulares como el arresto sin causa probable y una retención superior al tiempo establecido.

Ante esto, y gracias al acuerdo alcanzado por las firmas de abogados y el gobierno de la ciudad de Nueva York, todas las personas que fueron víctimas de este tipo de arrestos podrán recibir hasta 10 mil dólares como indemnización.

"El acuerdo de demanda colectiva de hasta 92.5 millones de dólares fue alcanzado en el caso Onadia vs City of New York, en respuesta a los reclamos de personas que fueron ilegalmente detenidas por el Departamento de la ciudad de Nueva York”, se puede leer en el documento compartido por las firmas.

¿Cómo solicitar la indemnización?

Tras el acuerdo alcanzado, las firmas abrieron un período de reclamaciones, el pasado 14 de febrero, que permanecerá “abierto” hasta el día 15 de mayo de este año. De acuerdo con lo revelado en el acuerdo, la mayoría de personas retenidas durante este período pertenecen a los siguientes países:

México

República Dominicana

Haití

Jamaica

Ecuador

Cuba

Colombia

Trinidad y Tobago

Honduras

Guayan

Respecto a la cantidad a recibir, el monto estimado es de 10 mil dólares por persona. Sin embargo, existen casos en donde podría ser mayor la cantidad.

Para llevar a cabo el proceso, aún aunque la persona se encuentre fuera de los Estados Unidos, es necesario comunicarse a través de los siguientes canales:

Visitar el sitio nycicesettlement.com

Llamar al número 1 800 479 0810

Enviar un correo electrónico a NYCICESettlement@atticusadmin.com

De acuerdo con lo mencionado en la demanda colectiva, las detenciones fueron llevadas a cabo por autoridades locales a partir de una serie de estrategias anti inmigrantes. En este tipo de operaciones, se establece que el individuo puede permanecer bajo custodia hasta 48 horas con la intención de que el ICE continúe con la cadena de custodia de la persona.

En este caso, un gran número de personas fueron retenidas por mayor tiempo a lo establecido, incluso por días o semanas, a petición del entonces Departamento de Inmigración y, posteriormente, el ICE.

A pesar de la demanda, el gobierno de la ciudad de Nueva York negó su responsabilidad pero accedió al acuerdo de 96 millones de dólares para indemnizar a las víctimas.