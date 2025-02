Giro de 180 grados en Costco: la empresa de Estados Unidos comunica que volverá uno de los combos más esperados

Costco ha logrado conquistar el corazón de millones de estadounidenses, y no es difícil entender por qué. Con más de 500 ubicaciones en todo el país, una de ellas en Miami, esta tienda mayorista se ha convertido en una de las tiendas favoritas de los consumidores.

Lo que distingue a Costco es su modelo de membresía. Para poder acceder a sus increíbles ofertas, los consumidores deben convertirse en miembros, lo cual les permite obtener precios mucho más bajos en productos de alta calidad.

La variedad de productos es otro de sus grandes atractivos. En sus pasillos se puede encontrar desde alimentos frescos y orgánicos hasta electrónicos de última generación y muebles para el hogar. A pesar de todo ello, Costco también se ha caracterizado por ofrecer distintas bebidas como Pepsi, Mountain Dew, Aquafina o Dr. Pepper.

Sin embargo, ahora, bajo la dirección de Ron Vachris, la candena cambiará sus fuentes de refrescos para incluir a Coca-Cola en sus patios de comida. Esta decisión marca el regreso de bebidas clásicas como Diet Coke o Sprite.

Este anuncio, que revolucionará el menú de bebidas, se realizará después de 12 años de alianza con PepsiCo. Esto, luego de que antes de 2013, Costco trabajara con Coca-Cola como su proveedor habitual.

El pollo horneado, la galleta con chispa de chocolate y el mencionado combo de perrito caliente y bebida por $1.50 dólares, han sido los grandes virales. Para mantener el gran atractivo frente a la competencia, la empresa anunció que habrá más cambios en su menú.

Uno de los más llamativos es la inclusión de un bocadillo suizo de pavo por $6.99 dólares, un sándwich de pollo y tocino, también por $6.99 dólares y el reemplazo del helado de fresa por uno de chocolate.

Pese a ello, la empresa cambió a PepsiCo para mantener el precio de su popular combo de perrito caliente y bebida en $1.50 dólares. Se busca que el cambio se aplique a partir del verano de 2025.

Los cambios no terminan ahí. Además, la cadena informó que no habrá más molino para café en grano de uso público por un tema de mantenimiento. Eso no es todo. Los consumidores también se tendrán que despedir de la sección de libros.