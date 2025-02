Trump propone un acuerdo a Ucrania para que entregue tierras raras y otros metales a cambio de ayuda

El presidente estadoundiense, Donald Trump, afirmó este lunes que quiere que Ucrania entregue a EE.UU. tierras raras, minerales clave para innovaciones tecnológicas que van desde vehículos eléctricos y turbinas eólicas hasta aviones de última generación, pasando por productos tecnológicos, armamento moderno o baterías eléctricas a cambio de la ayuda que Washington está proporcionando.

El Servicio Geológico de Estados Unidos considera 50 minerales críticos para la economía y la defensa nacional del país, incluidos varios tipos de tierras raras, níquel y litio.

Ucrania contiene grandes depósitos de uranio, litio y titanio, aunque ninguno está considerado entre los cinco más grandes del mundo en volumen, Estados Unidos tiene sus propias reservas sin explotar de esos y otros minerales críticos.

Pese a eso, EE. UU. solo tiene una mina de tierras raras en funcionamiento pero poca capacidad para procesarlas y el problema radica en que en la 'guerra fría comercial', China es el mayor productor mundial de tierras raras y de muchos otros minerales necesarios para armamento y tecnología.

"Les estamos diciendo a los ucranianos que tienen tierras raras muy valiosas. Queremos que lo que ofrecemos se garantice de alguna manera. Queremos una garantía", declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, insistiendo en que Ucrania debería dar algo a Washington a cambio de las ayudas que proporciona.

Según Trump, el anterior presidente, Joe Biden, "nunca les pidió dinero" y solo "les entregó dinero", en referencia a las ayuda militar y de otra índole que Estados Unidos ha entregado a Ucrania por valor de más de 100.000 millones de dólares desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

En concreto, la ayuda alcanzaría los 65.900 millones en asistencia militar y 35.000 millones en ayuda humanitaria a través de la USAID. "Ellos nos 'cubren' lo que nosotros les damos con sus tierras raras y otras cosas", decía el mandatario americano desde el Despacho Oval.

Según Trump, Kiev ya habría expresado su disposición a proporcionar esos "materiales esenciales", aunque no especificó cuáles exactamente. Pero el trato no es visto con malos ojos por parte del Gobierno de Zelenski que ya ha ofrecido algunos de sus "servicios" como por ejemplo su capacidad energética para no depender del gas ruso.

En opinión del mandatario, la Unión Europea no está poniéndose al nivel de Estados Unidos en lo relativo a la ayuda a Ucrania y eso se tiene que "reequilibrar", porque "nosotros tenemos un océano de por medio y ellos no".

Trump abogó antes de su llegada a la Casa Blanca por poner fin al conflicto en Ucrania de manera inmediata, algo que no ha conseguido por el momento.

También ha dicho que espera poder hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, para poder "poner fin a la guerra" en Ucrania, mientras que el pasado viernes volvió a ser críptico sobre si ha hablado ya o no con Putin.