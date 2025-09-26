Vigo Secreto: El origen del nombre de la calle Churruca

"Salir por Churruca" es una de esas expresiones que sólo entiende la gente de Vigo, igual que "quedar en la Farola" o "coger un Vitrasa". Churruca es una de las principales zonas de ocio nocturno de la ciudad, con el Casco Vello y Areal, y recibe ese nombre por una de las calles donde se sitúan algunos de los principales locales, pero ¿por qué se llama así?

Por resumir, Churruca es un apellido, el de uno de los marineros militares que participó en la batalla de Trafalgar, en el siglo XVIII. Se llamaba Cosme Damián de Churruca y Elorza y nació en la localidad guipuzcoana de Motrico el 27 de septiembre de 1761. Al mando del navío San Juan Nepomuceno participó en la famosa batalla, donde falleció en octubre de 1805.

Una de las calles que desemboca en Churruca es Gravina, que también corresponde a otro marino de la época, capitán general de la Armada española, de nombre Federico. Estos homenajes a militares del siglo XVIII no se extienden más en la zona; ambas calles están rodeadas de Plaza de Portugal, Cervantes, Rogelio Abalde y Uruguay.

Retrato de Churruca del Museo Naval y el óleo 'Muerte de Churruca en Trafalgar'.

Nombre polémico... en Palma

La calle Churruca, al contrario que otras de la ciudad, siempre ha recibido este nombre, al menos desde que hay constancia de ella en el callejero, alrededor del 1916. Y Vigo no es la única ciudad que tiene una calle dedicada al almirante.

Madrid, Barcelona, Cádiz, Málaga, Murcia y Las Palmas, entre otras, la tienen en el callejero. Palma de Mallorca, también, pero en este caso fue un nombre polémico. En 2021, el Ayuntamiento de Palma anunció que retiraría el nombre que, en este caso, llevaba una plaza, la Plaça de l’Almirall Churruca así como Almirall Gravina y Almirall Cervera.

La razón, el supuesto origen fascista de estos nombres, ya que, según argumentó el consistorio, eran nombres que también habían recibido los buques franquistas, a pesar de que las placas estaban dedicadas, expresamente, a los marinos desde 1942. Una duda que nunca llegó a Vigo.

Barrio histórico, alternativo y de la Movida

En origen, la calle Churruca de Vigo forma parte del ensanche oriental de la ciudad, en el entorno de Areal–Casablanca. Su trazado y consolidación se entienden con la apertura de vías y plazas vecinas a finales del XIX e inicios del XX, con la Plaza de Portugal como hito de este tejido, desde 1929, y donde desemboca la calle protagonista de este Vigo Secreto.

Como barrio y zona de ocio nocturno, Churruca es el considerado más "alternativo" de Vigo, con un clásico como La Iguana Club como referente, precisamente en la calle de este nombre. Conocido también como el Barrio de las Artes y, para algunos, una suerte de SoHo de la ciudad olívica.

Además de La Iguana, la zona presume de locales como La Fábrica de Chocolate, La Casa de Arriba, la Sala Kominsky o Radar, y clásicos desaparecidos como Gato Negro, de Silvia Superstar, La Fiesta de los Maniquíes, El Monstruo de un solo ojo o el Churruca 20. A esta crónica del pasado se une también La Reserva Rock, que acaba de anunciar su cierre.

La música en directo ha sido siempre uno de los grandes reclamos del barrio; de hecho, desde Turismo de Vigo ofrecen la "Ruta Rock & Indie de Churruca", en las calles Cervantes, Rogelio Abalde, Irmandiños, Martín Códax, hasta Alfonso XIII.

También fue una de las referencias de la Movida viguesa, con El Manco, a pocos metros de la zona, o el Ruralex, actual Radar, como epicentros de esa etapa histórica y siempre mencionada del postfranquismo en Vigo.