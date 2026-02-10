Sanidade inspecciona el servicio de Dermatología de Povisa, en Vigo, tras denuncias por falta de médicos

La Consellería de Sanidade ha realizado una visita de inspección al servicio de Dermatología del hospital Ribera Povisa de Vigo en el marco del procedimiento interno de control iniciado para verificar la situación del cumplimiento del contrato firmado entre el centro asistencial y el Servizo Galego de Saúde (Sergas) para la prestación de asistencia sanitaria. Todo ello tras registrarse denuncias en los últimos meses por falta de médicos.

Según fuentes del Sergas consultadas por Europa Press, en la actualidad la Consellería está analizando el conjunto de la información recabada en el proceso de control y en la visita de inspección realizada, con el fin de evaluar la situación desde el punto de vista asistencial y de las condiciones establecidas en el contrato.

"En función de ese análisis se determinará si es necesario adoptar medidas en el campo asistencial, pues la prioridad de la Consellería es asegurar la asistencia de calidad a los pacientes, así como en lo relativo al seguimiento del contrato", han reivindicado dichas fuentes.

Sanidade ha recordado que en abril del año pasado comenzó la ejecución de un nuevo contrato de servicios firmado entre Povisa y la Xunta. En los pliegos de ese documento se establece el deber de disponer del personal necesario y adecuado para la ejecución del contrato, en los términos recogidos y legalmente establecidos "y con la máxima calidad exigible".

Además, se considera una condición especial de ejecución del contrato disponer en todo momento de los recursos personales necesarios para garantizar la correcta asistencia. Por ello, el propio contrato de servicios firmado establece los mecanismos de aplicación en caso de incumplimientos.