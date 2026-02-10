El Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo acoge el I Foro Euroatlántico de cáncer de Larinxe

Vigo también es sinónimo de avance científico. El hospital Álvaro Cunqueiro acoge esta semana el I Foro Euroatlántico de Cáncer de Laringe, un encuentro que reúne en Vigo a especialistas de referencia en cirugía de cabeza y cuello, oncología, rehabilitación e innovación tecnológica.

Organizado por el servicio de Otorrinolaringología del Área Sanitaria de Vigo —dirigido por el doctor Mario Fernández—, el foro nace con la vocación de convertir la ciudad en un punto de encuentro europeo para el intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevas líneas de tratamiento e investigación.

El programa científico aborda aspectos clave como el diagnóstico, las técnicas quirúrgicas, los tratamientos oncológicos, la rehabilitación funcional y social de los pacientes y las nuevas líneas de innovación tecnológica. Entre las novedades, destaca la presentación de una aplicación basada en la inteligencia artificial que permite reproducir la voz original en pacientes con traqueotomía permanente tras una laringectomía total.

El Área Sanitaria de Vigo ha recordado que el cáncer de laringe presenta una incidencia elevada en España, especialmente vinculada al tabaquismo. Cada año, se identifican 140 nuevos pacientes cada año que son atendidos en el Hospital Álvaro Cunqueiro, una media de tres casos por semana.

Esta enfermedad es nueve veces más frecuente en hombres que en mujeres y la edad media de los pacientes atendidos es de 68 años. Además, aunque la incidencia ha disminuido desde los años 80, se ha observado recientemente un repunte asociado al aumento del consumo de tabaco entre la población más joven.

VIII Simposio Nacional de Oncología de Precisión

Vigo también acogerá este mes el VIII Simposio Nacional de Oncología de Precisión, que reunirá a especialistas de toda España para analizar los últimos avances clínicos y en gestión de esta modalidad. Esta edición, el foro pondrá el foco en la implementación de ensayos clínicos para integrar investigación y asistencia.

En concreto, el evento se celebrará los próximos 19 y 20 de febrero en la sede de Afundación de Vigo, bajo la coordinación científica del jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo, Sergio Vázquez Estévez, y el jefe de Servicio de Oncología Médica del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, Martín Emilio Lázaro Quintela.

Según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press, serán más de 40 expertos en calidad de ponentes y moderadores los que participen en el simposio, contando con algo más de 150 inscritos. "Destaca por su enfoque transversal, conectando a expertos de distintas especialidades oncológicas, con representantes de la industria farmacéutica y de la Administración