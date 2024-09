Dolores García, neuróloga en Galicia: "La migraña está infravalorada a nivel médico y social"

Esta semana se conmemoró el Día Internacional de Acción contra la Migraña, una dolencia que paraliza y que, en muchos casos, deja al paciente sin amigos o, icluso, le obliga a cambiar de trabajo.

Y es que, tal y como indican los expertos, esta enfermedad está reconocida científicamente, pero no socialmente. Por lo anterior, muchos dolentes no llegan, ni siquiera, a tratarse en las consultas.

La doctora María Dolores García Bargo es médico especialista en Neurología en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, en donde se encarga de la consulta monográfica de migraña junto al también doctor Luis López.

Cada 12 de septiembre se celebra el Día Internacional de Acción contra la Migraña, ¿es necesario porque no se visibiliza lo suficiente esta dolencia?

En investigación estamos en un momento bueno. Se están centrando los esfuerzos en realizar diferentes estudios, no solo a nivel terapéutico. También están saliendo nuevos fármacos para la migraña. No obstante, el Día Internacional de la Migraña es importante para visibilizarla. Está infravalorada a todos los niveles: Social, médico...

¿En qué se diferencia una migraña de un dolor "normal" de cabeza?

Una migraña es una enfermedad en sí misma. No sabemos todos los motivos por los que se produce y la fisiopatología es bastante compleja. Tiene unas características concretas que la diferencian de un dolor de cabeza: El dolor es más intenso y unilateral, aunque puede ser bilateral. Además, este se acompaña, en ocasiones, de náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, o cansancio. Esto hace que el paciente que tiene una crisis de migraña necesite estar en cama y quieto. También hay migraña con aura, lo que hace que el dolente tenga alteraciones visuales, sensitivas, pérdida de fuerza... Entendemos migraña crónica en aquel paciente que tiene dolor más de 15 días al mes, lo demás serían migrañas episódicas -baja frecuencia o menos de ocho días al mes, y alta frecuencia o entre ocho y 12-. No obstante, la migraña es crónica en el sentido en el que va a estar presente como enfermedad a lo largo de toda la vida del paciente.

¿Se trata de una enfermedad hereditaria?

No existe unha herencia como tal, pero sí una susceptibilidad en pacientes o familias a una mayor predisposición a tenerla. Es frecuente que, tras una persona con migraña, haya una familia con casos.

¿Qué tratamientos existen para combatirla?

Tendríamos tratamientos para pacientes con pocas crisis y otros preventivos para aquellos que tienen un mayor número al mes. El primer grupo serían los fármacos orales, también estaría la toxina botulínica y, recientemente, fármacos dirigidos contra el CGRP. A lo largo de este año han sido autorizados dos fármacos más, el último y más novedoso ha sido el Atogepant. No todos están indicados en todos los pacientes y hay que ir siguiendo unos pasos.

¿Cuántas personas padecen esta dolencia?

La media oscila entre el 12% y el 13% en cuanto a la migraña. En lo que tiene que ver con la denominada crónica o más discapacitante, estaría en torno al 3% de la población. En las consultas hay un número de pacientes menor, probablemente, porque está infradiagnosticada. No tenemos ese número de pacientes porque no han llegado a nosotros.

Hablamos de una dolencia paralizante, ¿por qué no se le da esa importancia?

Influyen muchísimos factores. Pensamos que el paciente con migraña la tiene interiorizada como algo normal, incluso sus síntomas. Hay gente que se automedica, se autotrata y, finalmente, empeora, claro.

No es una enfermedad degenerativa.

No, no lo es, pero sí que vemos cambios en los cerebros con migraña que no se ven en los que no la tienen. Se está investigando en esta línea.

¿Qué prácticas o alimentos pueden agravar esta dolencia?

El estrés es lo que más y, curiosamente, hay pacientes a los que el ejercicio les desencadena la migraña. Paradójicamente, sí hemos visto otros casos de mejora en dolentes que practican deporte aeróbico de manera continuada. Tabaco, alcohol, ayuno, o no hidratarse adecuadamente pueden agravarla. Se requiere, en definitiva, una vida muy tranquila y muy sana.

¿Cómo afecta en el día a día la migraña a las personas que la padecen?

Les afecta a nivel social. Hay pacientes que han reconocido haber perdido amigos por esta dolencia, por quedarse en casa o no apuntarse al plan porque están mal. La migraña genera absentismo, pérdida de días laborales, y presentismo, pues al final muchos no están en condiciones de desarrollar bien sus funciones y algunos acaban cambiando de trabajo por este motivo. La migraña está reconocida científicamente, pero socialmente, no.