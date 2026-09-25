Kiko Veneno, nueva confirmación en el Mar de Vigo este otoño

Kiko Veneno hará parada en el Auditorio Mar de Vigo el próximo 23 de octubre para interpretar sus clásicos y algunos de sus temas más recientes. En este sentido, está previsto que el artista publique su nuevo disco a finales de año, aunque en junio ya se desveló un adelanto: el tema '"Helicrisum".

Desde Teuticket han destacado que Kiko Veneno "ofrecerá un concierto marcado por la cercanía, la libertad creativa y ese universo de canciones que le ha convertido en un artista difícil de encasillar. Y después de tantos años de versiones, letras y ensayos, toda esa música tenía que acabar saliendo por algún sitio. Y le ha salido disparada a Kiko por el oído izquierdo", han subrayado, añadiendo que "así nace esta nueva etapa de directo", con "canciones desnudas, cercanas y hechas para ser tocadas en directo, recuperando esa esencia de la música cuando todavía está viva, cuando todavía puede cambiar y cuando cada concierto puede ser una nueva versión".

También han apuntado que, "como casi todo en el universo de Kiko Veneno, mejor si es acompañado de amigos".

La trayectoria de este catalán de nacimiento y andaluz de adopción lo convierte en un artista "imposible de catalogar", con un lenguaje propio, y transitando entre el rock, el flamenco, la rumba, el pop y la canción de autor, "siempre con una personalidad reconocible y una manera muy particular de contar historias".

El 23 de octubre a las 21:00 horas, tal y como ha recogido Europa Press, el Auditorio Mar de Vigo será el escenario de un concierto en el que Kiko Veneno "dará vida a estas canciones que llevan años dando vueltas en su cabeza".