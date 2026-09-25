Caballero atiende el clamor vigués y organiza un festival con grupos y artistas locales

Vigo celebrará cinco conciertos en Porta do Sol durante el próximo fin de semana, entre los días 3 y 4 de octubre. Así lo anunció este viernes el alcalde olívico, Abel Caballero, quien precisó que se tratará de grupos y artistas locales.

En lo tocante al sábado, día 3 de octubre -a partir de las 21:00 horas-, se subirá al escenario Amiga fea, un dúo de pop electrónico integrado por dos viguesas del barrio de Teis. "Hacen una música excepcional", adelantó el regidor. Le seguirá Los Kalahari, "un grupo potentísimo", que lleva por bandera el legado de Siniestro Total.

Por otro lado, el domingo la música comenzará en Porta do Sol a partir de las 20:00 horas. En este segundo día el cartel de conciertos estará compuesto por Wöyza, pionera del hip hop en la ciudad olívica; los "fantásticos" Moon Cresta, de los que el regidor local puso en valor su amplia trayectoria y Martín Rodríguez, un "músico y compositor vigués con una década de experiencia en los escenarios".

La entrada será gratuita, tal y como recordó Caballero: "Los del Concello de Vigo son todos gratuitos", aseveró.

En los próximos días se desvelará un tercer nombre para el cartel del sábado.