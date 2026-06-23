Maryland regresa a los escenarios en el Galicia Fest, en Vigo: "Volver a tocar en casa siempre es especial"

El Galicia Fest regresa al Muelle de Trasatlánticos de Vigo los días 26 y 27 de junio con su segunda edición, una cita marcada por la música en directo y una clara apuesta por el talento local.

El cartel de este año reúne a artistas como La Reina del Flow, Coti, Maryland, Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit, Sabela, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena y Vera Fauna, configurando una programación que combina grandes nombres del panorama nacional con propuestas emergentes.

La presencia del talento local vuelve a tener un peso destacado, con bandas como Maryland entre sus protagonistas. El grupo vigués, que inició su trayectoria en 2009, regresa este 2026 tras una breve pausa de los escenarios dedicada a su familia y a la preparación de un nuevo disco. En este contexto, afrontan la grabación de su próximo disco y su debut en el Galicia Fest como uno de los momentos clave de esta nueva etapa.

En Treintayseis hemos hablado con Pablo, integrante de la banda, quien ha trasladado la ilusión del grupo por volver a actuar ante el público de su ciudad natal en un escenario tan emblemático como el del festival.

¿Cómo afrontáis el Galicia Fest?

Tenemos muchas ganas de volver después del parón y es una oportunidad de presentar algunos de los temas del nuevo disco antes de grabarlos, para ver si funcionan.

Entonces, ¿lo que puede esperar el público del festival es algún que otro tema inédito?

Sí, esa es la idea. En esta etapa previa a la grabación queremos probar canciones nuevas en directo, ver cómo funcionan y cómo las recibe la gente. Es algo que siempre hemos hecho: antes de grabar, nos gusta testar los temas en el escenario porque nos da un feedback muy real. A veces una canción que en el local parece que no destaca tanto, en directo cobra otra vida, o al revés, así que nos ayuda mucho en el proceso.

¿Os emociona volver a los escenarios?

Muchísimo. Nosotros somos una banda a la que le gusta especialmente el directo, es donde más disfrutamos. Llevábamos un tiempo sin tocar y, la verdad, teníamos muchas ganas de volver a arrancar. Al final, el contacto con el público es lo que da sentido a todo el trabajo previo.

Además, volvéis a tocar en vuestra ciudad, ¿cómo lo vivís?

Con mucha ilusión, la verdad. Últimamente habíamos tocado más fuera de Galicia que aquí, así que volver a empezar en casa siempre es especial. Que la primera fecha sea en nuestra ciudad lo hace todavía más bonito, porque también está nuestra gente, amigos, familia… y eso se nota.

¿Os sentís diferentes cuando tocáis en casa?

Se siente distinto en el sentido emocional, claro, pero intentamos mantener la misma actitud siempre. Nos gusta tocar en cualquier sitio. Evidentemente, en casa hay un punto extra, porque después bajas del escenario y estás aquí mismo, puedes hablar con la gente, ver caras conocidas; pero al final lo importante es darlo todo esté donde esté el concierto.

Os definís como una banda de directo, ¿cómo describiríais vuestro sonido en vivo?

Diríamos que somos una banda enérgica, sobre todo. Mucha gente nos dice que en directo sonamos incluso más potentes que en los discos, y es algo que nos representa bastante. En el escenario nos sentimos libres para llevar las canciones un poco más allá, darles otro enfoque, alargar partes o cambiarlas según el momento. Eso hace que el directo tenga mucha vida.

¿Os sentís más libres sobre el escenario?

Sí, totalmente. En directo es donde más libertad tenemos. No estamos tan sujetos a lo que es el disco, y eso nos permite jugar con las canciones. Al final, cada concierto es un poco diferente, y eso es lo que también lo hace divertido para nosotros.

¿Cómo os preparáis para los conciertos? ¿Tenéis algún ritual?

La verdad es que no. Somos bastante normales en ese sentido, incluso diría que aburridos comparados con otras bandas. Lo que hacemos es repasar el setlist, ver el orden de las canciones y, a veces, incluso lo cambiamos en el último momento según el tipo de público o el ambiente que intuimos. Pero no tenemos rituales como tal.

¿Qué planes tenéis para los próximos meses?

Ahora mismo nuestra prioridad es el disco. Queremos centrarnos en la grabación para no ir alargando el proceso, porque si empezamos a encadenar muchos conciertos, al final lo vamos dejando y no es la idea. Así que estamos organizándonos para poder compaginar algunas fechas con el estudio, pero sin perder el foco principal.

¿Puedes adelantar algo del nuevo disco?

Poco podemos decir todavía. Los temas están bastante perfilados, pero aún estamos en proceso de cerrar detalles. La idea es grabarlo aquí, en Galicia, con gente de aquí, como solemos hacer.

¿Ha evolucionado vuestro sonido desde 2009?

Sí, claramente. Es inevitable. Al principio entras en un estudio sin saber muy bien cómo funciona todo, estás más nervioso, más verde. Con los años vas ganando experiencia, vas entendiendo mejor cómo quieres sonar, qué te funciona y qué no. También tienes más recursos y más gente alrededor con la que sabes que encajas mejor. Aun así, también valoramos mucho la frescura de los primeros discos, porque tienen algo muy auténtico que no se puede recuperar después.