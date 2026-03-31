El Galicia Fest 2026 cierra su cartel: estas son las novedades Cedida

El Galicia Fest, que se celebrará los días 26 y 27 de junio en el Muelle de Trasatlánticos, ha anunciado a los últimos artistas que cerrarán la segunda edición del festival vigués.

José de Rico, Lori Meyers, Coti y Vera Fauna son los cuatro artistas que completarán las actuaciones y se suman a los ya anunciados Maryland, Pablo Lesuit, Miriam Rodríguez, Carla Lourdes y Fredi Leis, La Reina del Flow, Juan Magán, Taburete, Álvaro de Luna y Marlena.

Las entradas actualizarán sus precios tras agotarse el tramo anterior, con un precio de 45 euros más gastos para los abonos, 35 euros más gastos de gestión las individuales para el viernes y 30 euros las de sábado.

Se pueden adquirir en la web del festival.