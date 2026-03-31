Dirty Suc, Kiko Rivera o El Arrebato: todos los conciertos de abril 2026 en Vigo

El mes de abril se perfila en Vigo con una gran oferta musical. Para arrancar la programación, el Ifevi acoge desde el 1 hasta el 4 de abril eventos musicales destacados, desde electrónica con artistas como Marco Carola y Chris Liebing, hasta reguetón y dance con Kiko Rivera, Dasoul y Alice DJ.

Asimismo, la ciudad también albergará conciertos de reconocidos artistas como Dirty Suc, Andy Morales, Symphonic & Royal Film Concert Orchestra y El Arrebato. Como siempre, para que no te pierdas nada, en Treintayseis hemos elaborado una guía con las principales actuaciones musicales del mes.

Festivales de música en el Ifevi

El día 1 de abril arranca en el Ifevi el ciclo Wake Up Semana Santa 2026 con dos noches de música electrónica. La organización ha anunciado para la primera jornada a Klangkuenstler, acompañado de Luke Slater y Chris Liebing. El día 2 de abril, la electrónica continúa con una sesión de tech house encabezada por Marco Carola, Loco Dice, Paco Osuna y Franky Rizardo.

Con todo, la música no termina y, el día 3 de abril, el Ifevi acoge Modo Perreo, uno de los grandes festivales urbanos y de reguetón del norte. Entre los artistas del festival destacan Dasoul, Henry Mendez y Kiko Rivera.

Por último, el 4 de abril tendrá lugar One Dance 2026 en Ifevi, una gran cita del dance con espíritu nostálgico de los años 90 y 2000, con artistas como Alice DJ, DJ Sammy, DJ Sash!, Kate Ryan, Lasgo, Lou Bega, Rebeca, Sylver y Whigfield.

Dirty Suc

Dirty Suc Dirty Suc

El rapero vigués Dirty Suc actuará en su ciudad natal el 10 de abril de 2026 a las 21:00 en el Auditorio Mar de Vigo. Se trata de una cita muy especial, ya que el artista vigués celebra su quinto aniversario con un directo diseñado como un recorrido por toda su evolución musical, desde sus inicios en el rap hasta su sonido actual que mezcla trap, reggaetón y R&B. El show incluirá invitados sorpresa y una puesta en escena más ambiciosa de lo habitual, consolidándose como uno de los eventos clave de la escena urbana gallega este año.

Andy

Andy Auditorio Mar de Vigo

El 11 de abril de 2026, también en el Auditorio Mar de Vigo, tendrá lugar el concierto de Andy – Solo Tour, con inicio previsto a las 21:00 horas. El espectáculo forma parte de la nueva etapa en solitario del artista, que presenta su proyecto tras el lanzamiento de su single "Marioneta". La gira sirve como carta de presentación de su próximo álbum, ofreciendo un directo centrado en su nueva identidad musical y en la conexión con el público en esta fase renovada de su carrera.

Deadletter

Deadletter Deadletter

Ese mismo día, 11 de abril, en un formato completamente distinto, la banda británica Deadletter actuará en la sala Mondo Club Vigo, dentro del circuito de conciertos de música alternativa de la ciudad. Su propuesta mezcla post-punk, indie rock y una energía muy directa en vivo, siendo una de esas giras europeas que pasan por salas pequeñas y que suelen atraer a público más especializado y seguidor de la escena underground.

DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra

DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra Mar de Vigo

El 12 de abril de 2026, el Auditorio Mar de Vigo acogerá el espectáculo DJ Symphonic & Royal Film Concert Orchestra, una propuesta híbrida que combina música electrónica con interpretación orquestal en directo. El concierto busca fusionar la potencia de un DJ con la riqueza sonora de una orquesta, reinterpretando grandes temas en un formato sinfónico pensado para un público amplio.

Las Guardianas del Ritmo

Las Guardianas del Ritmo Mar de Vigo

El 18 de abril de 2026, también en el Auditorio Mar de Vigo, se celebrará Las Guardianas del Ritmo, un espectáculo musical con estética inspirada en el K-Pop y las performances de idols. Se trata de un show más escénico que de concierto tradicional, donde la música, el baile y la puesta en escena tienen un peso similar, orientado especialmente a público joven y fans de la cultura pop asiática.

El Arrebato

El Arrebato El Arrebato

Para despedir el mes, el 24 de abril de 2026, el artista El Arrebato actuará en el Teatro Afundación Vigo. Con una trayectoria consolidada dentro del pop y la rumba española, presentará un repertorio que combina sus grandes éxitos con temas más recientes, en un formato cercano que suele conectar especialmente con su público habitual.