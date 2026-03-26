Juan Luis Guerra volverá a Sanxenxo (Pontevedra) tras la polémica actuación cancelada el verano pasado

El verano 2026 en Sanxenxo (Pontevedra) estará repleto de estrellas que te transportarán al otro lado del Atlántico. El 12 de julio, el campo de fútbol de Baltar se convertirá en el epicentro de la música latina en Galicia con la actuación de tres nombres imprescindibles del otro lado del charco.

La presencia de Juan Luis Guerra marcará el sentido de la cita. El cantante dominicano vuelve a Sanxenxo tras cancelar por lluvia su concierto el verano pasado. La respuesta del público dejó claro que su música tiene un espacio en el corazón de los gallegos.

Estará acompañado de su banda habitual, 4.40, e invitará a sus más fieles a bailar clásicos como Bachata rosa o Ojalá que llueva café. Nostalgia, talento y alegría definirán el directo de Juan Luis Guerra, un cantante que atraviesa generaciones.

Junto a él, Elvis Crespo presentará su última propuesta tras dos décadas de trayectoria: Poeta Herío. Se trata de un proyecto que revisita el merengue desde una mirada actual, incorporando colaboraciones con artistas de diferentes generaciones y ampliando su registro.

El cartel lo completa Gente de Zona. El dúo cubano formado por Alexander Delgado y Randy Malcom volverá a Galicia tras su actuación el verano pasado en el ciclo de conciertos de Castrelos, en Vigo.

El reggaeton de Gente de Zona hará botar hasta al más soso del lugar. Temas como Bailando o La gozadera son reconocidos en el mundo entero y animarán al público de Sanxenxo, que podrá vivir el mayor evento latino del verano en Galicia.

Las entradas saldrán a la venta el lunes 30 de marzo a las 12:00 horas. Según ha informado la organización, habrá una primera cuota de 3.000 entradas generales a un precio de 55 euros, con gastos incluidos.