Luar na Lubre anuncia una "gira histórica" con una única parada en Galicia para conmemorar su 40 aniversario

Luar na Lubre prepara una gira "histórica" para celebrar su 40 aniversario en 2026. El grupo coruñés es uno de los referentes de la música celta en el mundo y continúa cautivando al público, que en Galicia podrá disfrutar de su directo en una única ciudad.

Ourense será la única parada de Luar na Lubre en Galicia en 2026, donde sus fan podrán gozar de un espectáculo en el que repasarán los grandes hitos de su discografía —desde O Son do Ar hasta sus trabajos más recientes—. Además, presentarán nuevas piezas creadas para esta ocasión única.

Gaitas, violines, voces envolventes y una atmósfera mágica conquistarán Ourense el próximo 28 de marzo. La gira promete ser un viaje emocional por los "sonidos que han marcado a varias generaciones", con el que reafirmarán su compromiso con la cultura y la lengua gallega.

"La música folk con raíces puede seguir viva, vibrante y en constante evolución, incluso después de 40 años de historia", ha apuntado el grupo en una nota de prensa, en la que recuerdan que recibieron el Premio Castelao en 2025, uno de los más altos reconocimientos culturales de Galicia.

Además, fruto de su influencia y de una iniciativa impulsada por el propio grupo, la Real Academia Galega ha incorporado oficialmente la palabra "lubre" al diccionario, reconociendo así su profundo significado simbólico y su vínculo con la tradición y la mitología gallega.

La gira, "una fiesta de la memoria, la emoción y la música que sigue iluminando el firmamento celta", recorrerá las principales ciudades de España y algunas de Latinoamérica. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento: