Thom Archi, el joven que conecta a través de su música Liverpool y Galicia

"Intento hacer música para mí, lo que me gustaría escuchar es lo que intento hacer". Es una frase que sirve como declaración de intenciones e hito fundacional de un artista sale de la boca de Thom Argibay, conocido artísticamente como Thom Archi.

Nacido en las afueras de Londres, pronto se trasladó a Liverpool, de donde es su madre. Allí vivió hasta los 7 años, cuando su familia se mudó a O Grove, localidad originaria de su padre.

"Antes de mudarnos, veníamos en familia en verano, a la playa, a ver a mis abuelos, así que algo conocía. Pero llegar aquí fue muy raro, porque no podía hablar con nadie", explica Thom a Treintayseis. "Aprendí a hablar a la fuerza, en mi primer año tuve que aprenderlo viendo la televisión y hablando con los compañeros de clase", añade.

Thom Archi. Seth Flores

El pop como influencia

Su casa siempre resonó la música; su madre es pianista y su padre, un auténtico melómano. Así que no extraña que le interesase "muchísimo la música" y que sus primeras influencias vengan de las de sus padres; The Cure y George Michael era lo que más sonaba en el coche familiar, además de otros como Mika o Coldplay.

Pero hablar de música británica es también hacerlo de The Beatles, de los es una gran fan su madre, y ser de Liverpool "siempre influye", además de ser "los primeros en hacer pop". "Mis abuelos iban a The Cavern a verlos; a mi abuela le encantaban, pero a mi abuelo no", recuerda entre risas. De hecho, su abuela era la música que le ponía cuando se quedaba con ella.

Sobre otro clásico, que han vuelto a la actualidad por su reunión tras años sin hablarse, es Oasis. "Es legendario, aunque no sou súper fan, sí que los controlo, al final son de Manchester y bastante representativos", comenta.

Thom Archi. Seth Flores

Si dejamos atrás las influencias "ajenas" o "heredadas", aparecen las suyas propias, girando hacia el hip hop y la música urbana, que convive con ese pop más tradicional. Así, en la conversación aparecen Twenty One Pilots, de los que reconoce una "enorme influencia" y el grupo que más le repiten que se parece cuando escuchan su música; Travis Scott, Metro Boomin como productor o, menos conocidos, The Streets, grupo británico de música electrónica y hip-hop.

Antes de co(m)ping, que lanzará el 13 de septiembre, existió Thomo, un EP con 10 temas que ideó para subir a Soundcloud, con un sonido más amateur, y que "gustó más" de lo que se esperaba, por lo que fue modificado para poder subirlo a Spotify.

'Co(m)ping'

Ahora, llegan otras 10 canciones que conforman co(m)ping, un trabajo que califica como "honesto, sincero" y que suena como la música que a él le gustaría escuchar. Si Thomo fue más bien una "prueba", este disco, con la viguesa Esmerarte como soporte, es un compendio de temas que lleva años trabajando. "Si me imagino como sonaría mi música, me imagino algo así", sentencia.

Thom se encarga de toda la parte instrumental y vocal. "Empecé en mi adolescencia tocando la batería, así que la percusión la entiendo perfectamente y a la hora de producir, entender una caja de ritmos me ayudó mucho", confiesa. A la hora de componer y trabajar, le gusta hacerlo todo él. "Soy muy perfeccionista, me cuesta trabajar con otras personas en mis proyectos", reconoce, aunque en la mezcla, la colaboración de otros productores ha ayudado a darle a las canciones y al disco "otro color".

A pesar de esa querencia por el trabajo en solitario, el disco recoge un tema, Countach, que compuso hace tres años con Marinha, cantante y guitarrista de Furious Monkey House, durante una sesión de encierro en un piso en las últimas fases de la cuarentena. Es un tema que fusiona influencias de algunos de los géneros favoritos de Thom como es el postpunk, el hip-hop y la electrónica y cuyo resultado le gustó tanto que lo añadió al disco, cantada también por Marinha.

La música de Thom es y suena en inglés. Reconoce que se ha planteado y que no se cierra a la idea de, en un futuro, utilizar el castellano o el gallego. "Las veces que lo intenté no me sonaba bien, me sonaba más deshonesto, que para mí es peor, porque soy yo expresándome. Si me pongo, podría hacerlo, pero tengo que pensarlo de otra forma; tengo que estar listo", explica.

De la escena gallega, tiene relación con Berto, cuyo "rollo" le "mola muchísimo", además de productores y dj de Cambados o Lugo. También destaca a Boyanka Kostova, con "un directo súper guapo".

A partir del día 13, saldrá a la luz la presentación en sociedad de Thom Archi, aunque los temas ya han sonado en festivales como Rio Verbena, Portamerica o el Surfing Lérez, además de haber actuado como DJ en el Son do Camiño.