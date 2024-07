Así será el Festival Jazz Nigrán 2024: Tres días de conciertos, jam sessions y masterclass

El Festival Nigrán Jazz pondrá el toque musical al mes de julio en este municipio del área metropolitana de Vigo. Tendrán lugar los días 25, 26 y 27 de julio y la XVII edición cuenta con un cartel excepcional de conciertos y otros eventos paralelos, como masterclass a cargo de Alto for Two.

La cita arrancará con una Jam Session Inaugural, liderada por el pianista vigués residente en Nueva York, Yago Vázquez, y el saxofonista redondelano Fernando Sánchez. Ambos artistas estarán acompañados por el contrabajista americano Elam Friedlander y el baterista Chus Pazos.

El viernes, 26 de julio, Alto for Two ofrecerá una masterclass en el Auditorio del Concello de Nigrán, mientras que el Auditorio da Foz do Miñor, en A Ramallosa acogerá los conciertos de Sergio, de Miguel Trío, y de Alto for Two, y una jam session con Font, de Suníl Quarter.

Completan el cartel del Festival Nigrán Jazz: Martín Verde Quintet y Arcarazo & Perramon Quartet. También hay programada un jam session con Xurxo Estévez Quartet en el Auditorio da Foz do Miñor, en A Ramallosa.