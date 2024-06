The Wild Fest completa su cartel de 2024 con la incorporación de siete bandas gallegas

Edición de 2023 de The Wild Fest. Paula Cermeño

The Wild Fest cuenta con el cartel completo para su sexta edición, que tendrá lugar en el Parque Forestal de San Miguel de Oia (Vigo) entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. A los artistas ya anunciados se suman ahora siete bandas gallegas, cinco de ellas, finalistas del concurso Salvaxesons.

Los nuevos integrantes del festival son, por un lado, 'A Polémica Banda dos Bechuchos', un grupo creado por vecinos de la parroquia viguesa de San Miguel de Oia que harán bailar al público con su fusión de rock y música popular gallega. A ellos se unen Mad Martin Trío, una banda compostelana influenciada por la música norteamericana de los años 50. Ambos tocarán en las sesiones vermut del sábado y del domingo.

Además, los cinco finalistas de Salvaxesons se subirán al escenario de The Wild el viernes, 30 de agosto: Sanny, LAW, The Kelly Kelly’s, Superglú y The Broke. El jurado seleccionará al ganador, que recibirá 1.000 euros y volverá a tocar el sábado, abriendo la jornada. El segundo y tercero recibirán 400 y 200 euros, respectivamente.