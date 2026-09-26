De periodista en Afganistán a chef en Vigo: la historia detrás de Osteria Doménica

Hace apenas tres meses abrió en la calle Pizarro Osteria Doménica, un proyecto de dos socios, Mohammad Ali y el chef Flavio Morganti, que decidieron traer la auténtica cocina italiana a la ciudad de Vigo.

Mientras que Flavio es una reconocida figura en el mundo de la gastronomía, la pasión de Ali por la cocina italiana nació de una necesidad de reinventarse. El 15 de agosto de 2021 trabajaba como periodista en Kabul cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán, sembrando el miedo en sus calles. Esta situación política llevó a Ali a buscar asilo político en España, donde vive desde entonces con su familia.

El hostelero explica cómo una compañera de profesión, periodista en El País, lo ayudó a ponerse en contacto con el ejército español en busca de asilo. "Fue difícil, estuvimos tres días tratando de entrar en el aeropuerto porque los talibanes lo tenían rodeado", recuerda. Sin embargo, no olvidará el cariño y la cercanía del coronel militar que lo sacó a él y a toda su familia de Afganistán. "Nada más verme, y sin conocerme de nada, me abrazó. Nunca lo olvidaré", dice en agradecimiento.

"Tuvimos que empezar desde cero con lo puesto. Solo pudimos traer una mochila en la que metí mi ordenador portátil y poco más", recuerda. Una vez en territorio español, fueron trasladados desde Madrid a Ourense, donde Ali residió durante los años siguientes y se inició en el mundo de la cocina de la mano del reconocido chef Flavio Morganti. "Nos acogió a mi hermano y a mí en su cocina y allí aprendí todo lo que sé", recuerda con cariño.

Posteriormente, adquirió experiencia en otros restaurantes y terminó viviendo un año en Málaga, aunque tenía claro que su sitio estaba en Galicia. Por eso regresó para empezar su propio proyecto y abrió Osteria Doménica junto con Flavio Morganti, un restaurante que destaca por su auténtica cocina italiana y que conquistó el paladar de los ourensanos. Precisamente, ese éxito fue lo que los llevó a expandirse y a abrir un nuevo local en la ciudad de Vigo.

De hecho, en los tres meses que lleva abierto el restaurante, destaca su gran éxito en la ciudad, con un gran volumen de clientes, la mayor parte de ellos habituales. Por el momento, el establecimiento de Vigo funciona como un servicio de recogida de comida, ya que el espacio es reducido; sin embargo, el éxito de su cocina los hace ser optimistas de cara a una futura expansión.

Auténtica cocina italiana

El principal atractivo de Osteria Doménica es precisamente su apuesta por mantener la esencia de la gastronomía italiana. Ali explica que tanto las salsas como la pasta y los postres se elaboran en el propio restaurante, siguiendo las indicaciones del chef Flavio Morganti. Además, explica que el pan se produce en la fábrica Pinsa de Nico, vinculada a Nicola Morganti, hijo de Flavio Morganti, donde también elaboran panes de hamburguesa y focaccia. Desde allí, los productos llegan directamente al restaurante vigués.

Esta calidad en la masa hace que precisamente la pinsa romana sea uno de los productos que más éxito está teniendo entre los clientes. Dentro de la carta de pinsas, la Gran Toscana es una de las especialidades más solicitadas. Lleva queso scamorza, guanciale, yema de huevo y parmesano, una combinación que se ha convertido en uno de los platos más reconocibles del establecimiento.

En el apartado de pasta, la Carbomama es otra de las elaboraciones que más sale de la cocina. Se trata de una interpretación propia de la carbonara, a la que se suman otras recetas como la boloñesa o el cacio e pepe, elaborada a base de queso y pimienta.

La carta, además, no permanece completamente ajena a las particularidades de cada ciudad. Aunque parte de las elaboraciones responden a la cocina habitual del chef, Ali explica que también tienen en cuenta los gustos y la demanda de los clientes para adaptar la oferta. Una fórmula que ya ha funcionado en Ourense y que ahora buscan consolidar en Vigo.