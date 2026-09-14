Vigo y su comarca, cuna del buen pan: siete panaderías entre las 50 mejores de España

Bilbao ha acogido este lunes la entrega de los premios de la Ruta de l@s 50 Panader@s TOP de España 2026, organizado por Pan de Calidad y Panatics, con la entrega de las Estrellas DIR Informática de la Panadería, lo que se correspondería con las Estrella Michelín del pan.

De los 21 obradores y panaderos premiados, siete son de Vigo y su comarca: Juan López Crespo de El Atelier de Diego Caride, de Vigo; Ángel López Vázquez, de la Panadería Pastelería Travesía de Vigo; Cándido Durán, de El Trigal, en Vigo; Claudio Rodríguez, de la Panadería Argibay, en O Porriño; Luis Miguel Iglesias Lago, de Amaquía, de O Porriño; Adolfo Villafines Carballo, de La Pintora, en Nigrán; y Maximino Magallanes Misa, de Yajoma, en Baiona.

En el caso de La Pintora, la de 2026 se trata de su sexta estrella, después de lograrla en los años 2018, 2019, 2021, 2022 y 2024. Para El Trigal es la tercera, mientras que para Yajoma se trata de la segunda estrella obtenida en este concurso.