Nace la ruta del pulpo para degustar el plato estrella de Galicia por las rías de Vigo y Pontevedra

Tras la ruta del mejillón, la naviera Piratas de Nabia regresa con una nueva propuesta para redescubrir las rías de Vigo y Pontevedra de la mano del producto estrella de la gastronomía gallega: el pulpo.

Así, la "Ruta del Pulpo" se convertirá en una travesía turística y marinera que invitará a disfrutar de un paisaje privilegiado mientras se degusta este plato típico de Galicia.

Bajo el lema "El mar de Galicia en cada bocado", la naviera consolidará así sus dos grandes rutas gastronómicas estrella, uniendo patrimonio marítimo, cultura marinera, gastronomía y ocio en experiencias pensadas tanto para visitantes como para residentes que quieran descubrir de nuevo las rías desde una perspectiva original.

Durante el paseo en barco por la ría de Vigo o la Ría de Pontevedra, los pasajeros conocerán de cerca las artes de pesca tradicionales del pulpo y diversas curiosidades sobre la elaboración de la famosa receta "á feira". La experiencia propone, además, adentrarse en la historia y valor de este molusco cefalópodo de gran importancia económica y cultural. Todo lo anterior acompañado de una degustación maridada con el mejor vino de las Rías Baixas. La experiencia se completará con animación y música tradicional gallega.

"Viendo la magnífica acogida que tiene siempre la Ruta del Mejillón, sabíamos que el pulpo no podía quedarse atrás. La respuesta de la gente en estas primeras salidas está siendo increíble y los barcos se están llenando rápidamente. Queremos que quienes suban a bordo de nuestras rutas gastronómicas no realicen únicamente un viaje en barco, sino que vivan y saboreen una experiencia profundamente gallega", explican desde el departamento de comunicación de Piratas de Nabia.

Ría de Pontevedra

● Salida desde Portonovo: 12:40 horas.

● Salida desde Bueu: 13:00 horas.

● Frecuencia: martes, jueves y sábados.

Ría de Vigo

● Salida desde Vigo: 12:30 horas.

● Fechas disponibles: consultar calendario de reservas.

Tarifas y reservas

Los pases para adultos tendrán un coste de 30 euros, mientras que para los niños la tarifa será de 15 euros. En este sentido, las plazas son limitadas y se recomienda reservar con antelación a través de la plataforma oficial de Piratas de Nabia