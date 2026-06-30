El nuevo proyecto gastronómico del área de Vigo que promete revolucionar la focaccia italiana

La oferta gastronómica del área de Vigo no para de crecer. La playa de Patos verá nacer uno de los proyectos gastronómicos más interesantes de la comarca, que promete revolucionar uno de los productos más desconocidos de la cocina italiana, aplicando el conocimiento y los métodos que ofrece la ingeniería.

Eloy Cuevas, joven de 24 años y natural de Ponteareas (Pontevedra), es la persona detrás de 'Bocao', la nueva marca que pretende extender la focaccia italiana por el norte peninsular. La idea surgió en un viaje por Italia: "Despertó en mí esa parte de emprendedor que tengo dentro".

"Yo estudié ingeniería, me dio esa visión para ver los procesos, los sistemas. La hostelería me gusta de siempre. (...) Pensé: por qué no puedo traer esto a lo que es Galicia", afirma el joven empresario a Treintayseis, que lleva varios años compaginando los estudios de Ingeniería de la Empresa de la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) de Vigo con la actividad emprendedora.

Eloy encontró en la ingeniería una nueva forma de pensar, que ahora tratará de aplicar al sector gastronómico. "La ingeniería está desde el departamento de compras, donde mejorar la eficiencia eligiendo buenos proveedores, hasta mejorar la calidad y eficiencia de los ingredientes y todos los procesos de la cocina", explica, un día antes del primer contacto con el público en Nigrán.

"Está todo medido, está todo estudiado y en base a datos", incide Eloy, que en Italia le llamó la atención el modelo de negocio de las focaccerías: poca superficie, inversión contenida, un producto atractivo, procesos sencillos y un alto potencial de escalabilidad. Además, el cambio de consumo de la gente desde la pandemia reforzó la decisión de optar por un concepto para consumir en local y a domicilio.

Focaccias con sabor a Galicia

Por el momento, la carta de Bocao cuenta con diez referencias. Es decir, diez variedades de focaccia en las que mantienen "la esencia de las originales italianas". Este es el caso de la focaccia de mortadela y burrata.

Esta oferta la completan versiones "galleguizadas". "En vez de trabajar con pepperoni, con chorizo, y en vez de con un jamón prosciutto, con un jamón curado de aquí", explica Eloy, que avanza que abrirán la ventana cada mes "a hacer una especial, disruptiva; algo súper rompedor".

Eloy y su equipo apuestan por los productos de cercanía y proximidad. De hecho, una de sus señas de identidad es el pan que utilizan, ya que se trata de una receta propia desarrollada junto a una panadería centenaria como Argibay, de O Porriño.

Este negocio porriñés cuenta con la certificación del CRAEGA (Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia) y figura entre los 50 mejores panaderos de España, un reconocimiento que respalda décadas de trabajo artesanal.

Más que focaccias

La ambición del proyecto de Eloy es enorme. La food truck que abrirá este miércoles en el espacio de Maui en la playa de Patos supone la "prueba piloto" para convertir Bocao en una marca reconocida en todo el norte peninsular, con posibilidad de ser franquicia.

"Nuestra visión es poder abrir ya el local, no solo uno, sino varios. Para eso es la prueba piloto, ver la acogida, si gusta el producto", afirma Eloy, que recalca que el know-how de Bocao "ya está nutrido" con datos para poder expandirse. "Es algo rentable", incide el joven emprendedor, que también ofrecerá las focaccias a través de Glovo.

Además, pretenden crear un espacio donde diversas iniciativas solidarias y sociales tengan un espacio para visibilizarse. "Nuestra visión es poder aportar y sumar acciones sociales", asegura Eloy, que avanza que la inauguración oficial tendrá lugar este viernes 3 de julio, con DJ, tatuador en directo y muchas sorpresas.