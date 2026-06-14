Vigo estrenará una nueva propuesta gastronómica en Samil: cocina de fusión franco-gallega

El chef Dani Bastos pondrá en marcha su primer restaurante propio. Tras pasar por las cocinas de locales como el Péjamo, Casa Obdulia, Nagari, La Central o El Italiano Feo, y más recientemente La Marciana, este próximo jueves inaugurará El Gabacho, en Samil.

Casualmente, su proyecto estará en el mismo local de El Italiano Feo, en donde ganó su primer premio del Petisquiño: Avenida de Samil, 71. "Queremos darle un puntillo a la playa de Samil, que es una de las más icónicas de Vigo", explica Dani a Treintayseis.

Pero el proyecto es algo más: en el local de al lado, la Cafetería Camping Samil, pondrá en marcha un bar que dé servicio al camping y a la playa, mientras que el antiguo restaurante italiano acogerá, tras una remodelación, El Gabacho.

Como el propio nombre indica, la cocina francesa tendrá gran importancia, pero fusionada con la gallega. "La base de la cocina es francesa, pero la fusionaremos con la gastronomía gallega y el producto de aquí", avanza el chef.

Ese nombre, El Gabacho, hace referencia a alguien de su entorno, según desvela. "Inma fue la primera persona que me dio la oportunidad en la cocina, su marido es francés y le llamamos cariñosamente gabacho", aunque su nombre es Franky. Ahora, ella será su socia en el negocio que lleva el nombre de su marido.

Tapería moderna

Una propuesta que se alejará del concepto de restaurante y será más una tapería moderna, un "bistró", como define el propio Dani, que avanza algunos de los platos que se podrán disfrutar.

Desde un solomillo con foie y salsa café de París, pasando por un arroz meloso de magret y foie, una tortilla vaga de pulpo y tetilla o un lenguado a la plancha con salsa meunière y alcaparras fritas. En los postres, una selección entre las que está la tarta tatín o la torrija con crème brûlée caramelizada.

El gran día será el jueves 18 de junio, un día después del cumpleaños del propio Dani, que celebrará por todo lo alto esta aventura; además, se estrenará un documental sobre él y sus inicios en la cocina, dirigido por Alberto Cortés y del que ya se puede disfrutar del trailer.