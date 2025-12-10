La viguesa Pereira celebra los 20 años de su recetario "Cocina de Abordo" de la mano de Javier Olleros Cedida

Pereira Productos del Mar ha presentado este miércoles su clásico recetario "Cocina de Abordo", que este año celebra su vigésimo aniversario y lo ha hecho de la mano del chef con dos Estrellas Michelin Javier Olleros, propietario de Culler de Pau.

Bajo el título "20 años, 20 historias, 20 recetas", este año los protagonistas han sido los trabajadores de la empresa: 19 empleados han seleccionado otras tantas recetas, sus favoritas, de las ediciones anteriores. El número lo ha redondeado Olleros con una creación especial que ha presentado a bordo del barco "Argos Berbés".

Así, el chef ha revisado y reinterpretado estas elecciones y ha elaborado una propia con el calamar patagónico, producto insignia de Pereira Productos del Mar, como ingrediente estrella, reforzando así el vínculo entre tradición e innovación que caracteriza esta efeméride.

"Esta edición es, sobre todo, un homenaje a nuestra gente. Cocina de Abordo ha contado muchas historias durante veinte años, pero ninguna tan especial como la de quienes cada día hacen posible el proyecto Pereira. Que sean ellos quienes elijan las recetas es la mejor manera de celebrar este aniversario: devolviendo el protagonismo a las personas que sostienen la esencia de la compañía", ha señalado Ruy Andrade, director de Comunicación de Pereira Productos del Mar.

Andrade ha añadido que Cocina de Abordo es "mucho más que un recetario", convertido en "una parte de nuestra memoria colectiva". Por su parte, Javier Olleros ha destacado que "participar en esta edición es una oportunidad para exponer el valor, riqueza y diversidad del mar gallego".

