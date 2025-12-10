Ofrecido por:
La viguesa Pereira celebra los 20 años de su recetario "Cocina de Abordo" de la mano de Javier Olleros
Bajo el título "20 años, 20 historias, 20 recetas", para esta edición tan especial presenta 19 recetas favoritas de los trabajadores y una creada por el dos Estrellas Michelín
Pereira Productos del Mar ha presentado este miércoles su clásico recetario "Cocina de Abordo", que este año celebra su vigésimo aniversario y lo ha hecho de la mano del chef con dos Estrellas Michelin Javier Olleros, propietario de Culler de Pau.
Bajo el título "20 años, 20 historias, 20 recetas", este año los protagonistas han sido los trabajadores de la empresa: 19 empleados han seleccionado otras tantas recetas, sus favoritas, de las ediciones anteriores. El número lo ha redondeado Olleros con una creación especial que ha presentado a bordo del barco "Argos Berbés".
Así, el chef ha revisado y reinterpretado estas elecciones y ha elaborado una propia con el calamar patagónico, producto insignia de Pereira Productos del Mar, como ingrediente estrella, reforzando así el vínculo entre tradición e innovación que caracteriza esta efeméride.
"Esta edición es, sobre todo, un homenaje a nuestra gente. Cocina de Abordo ha contado muchas historias durante veinte años, pero ninguna tan especial como la de quienes cada día hacen posible el proyecto Pereira. Que sean ellos quienes elijan las recetas es la mejor manera de celebrar este aniversario: devolviendo el protagonismo a las personas que sostienen la esencia de la compañía", ha señalado Ruy Andrade, director de Comunicación de Pereira Productos del Mar.
Andrade ha añadido que Cocina de Abordo es "mucho más que un recetario", convertido en "una parte de nuestra memoria colectiva". Por su parte, Javier Olleros ha destacado que "participar en esta edición es una oportunidad para exponer el valor, riqueza y diversidad del mar gallego".
Recetario
- Rosada al comino – I Edición "Auténticas recetas de cocineros de barco"
- Calamares con alubias – II Edición "Lo mejor del mar hecho en casa"
- Brochetas de langostinos, canónigos y aceite aromático – III Edición "Recetas creativas con mar de fondo"
- Mejillones guisados con tomate natural y patata aliñada – IV Edición "Nove recetas del mar para los más pequeños"
- Merluza colorada al horno – V Edición "Cocina del Mar en familia"
- Bacalao relleno al horno – VI Edición "Cocina en un Fish Fast"
- Rape en salsa de vieiras – VII Edición "Recetas de Campeonato"
- Langostinos crujientes con salsa de soja y miel – VIII Edición "Langostinos en medio minuto"
- Vieiras al horno – IX Edición "Los abuelos sí que saben"
- Bonito a la llama y jugo de verduras y calamar – X Edición "Recetas del mar con estrella"
- Vieira en crujiente de maíz sobre setas, castañas y yogurt picante – XI Edición "Las mejores recetas de nuestros restaurantes I"
- Rodaballo relleno en salsa de sidra – XII Edición "Las mejores recetas de nuestros restaurantes II"
- Canelones de merluza y mejillones – XIII Edición "Fish & Chic"
- Calamares rellenos al estilo de las Islas Malvinas – XIV Edición "Las 10 mejores recetas de Calamar del Mundo"
- Rape al horno – XV Edición "Las 12 mejores recetas de #PereiraDietaAtlántica"
- Chipirón a la plancha sobre mantequilla – XVI Edición "Gastronomía en el Camino de Santiago"
- Merluza con avellanas – XVII Edición "La cocina del Mar de Emilia Pardo Bazán"
- Pulpo al ajo – XVIII Edición "La cocina del Mar de Álvaro Cunqueiro"
- Sopa marinera – XIX Edición "De Vigo para el Mundo"
- Calamar confitado, mantequilla blanca de mejillón, salsa de tinta y guiso de penca – XX Edición "20 años, 20 historias, 20 recetas"