La Artesata: la gastronomía entre panes que te hace viajar por el mundo sin salir de Vigo

Hace ya tiempo que la alta cocina rompió con los estereotipos y clichés que rodean a una receta tan popular como zaherida: el bocadillo dejaba así de ser ese apaño entre horas para presumir ahora de sello gourmet y calidad absoluta. Lo cierto es que, sobre todo en las últimas décadas, los cocineros han trabajado mucho con el objetivo de innovar y reescribir este concepto clásico para convertirlo en un producto de primerísima categoría. Y en ese ascenso del bocadillo hasta las consideraciones gastronómicas más exquisitas se encuentra también el proyecto impulsado por Jorge Chinchilla y Yuliya O: La Artesata, una gastronomía entre panes que promete hacer viajar a sus comensales en cada bocado por las distintas culturas del mundo.

Esta coqueta bocatería situada en el número 2 de la Rúa Inés Pérez de Ceta (muy cerca del entorno de Rosalía de Castro y la Alameda de Compostela) se sumó a la oferta gastronómica de Vigo en plena postpandemia, acercando a la ciudad Olívica una propuesta totalmente renovada que se alejaba de los estándares clásicos de lo que podríamos considerar más comúnmente como cocina urbana o incluso street food. Y es que La Artesata nació con una vocación de pequeño restaurante, pues la fórmula de estos bocadillos gourmet esconde tras de sí todos los ingredientes necesarios para colgarse el título de plato viajero. "No ha sido un camino de rosas. Detrás de este proyecto hay mucho tiempo invertido, mucho dinero y esperanza despositada porque abrimos en un momento muy difícil", reconoce Yuliya, que no puede evitar acordarse y dar las gracias a todos aquellos clientes que confiaron en ellos a lo largo de estos tres años de aventura. "Después de todo, casi tres años de lucha, recibir un reconocimiento como este ―referido al Solete de Repsol― hace que valga la pena. Bienvenido sea y estamos muy felices".

Bocadillos gourmet y sabores del mundo

La Artesata, bocadillos gourmet. Cedida Vigo

Ni A Coruña ni Ourense: el restaurante con el mejor bocadillo de toda Galicia está en Vigo. Este bocado premium recibe el nombre de Barbacoa Koreano, está inspirado en la gastronomía asiática y su precio apenas ronda los 10 euros. Entre los panes de este sabroso bocadillo vigués se abre paso el equilibrio entre el minimalismo de la cocina gallega y el reflejo más puro de la cocina internacional, con una fórmula artesana a base de cerdo de castaña mechado al estilo koreano, arzúa-ullo de leche cruda, cebolla roja encurtida, salsa barbacoa koreana casera y mezclum. Además, esta auténtica obra de arte culinaria surgida en los fogones de La Artesata también puede presumir de un top 15 en la primera edición del Campeonato de Bocatas de España, la cual tuvo lugar hace sólo un par de semanas en Oviedo."Hubo mucho ensayo, mucho prueba y error. Desde el momento cero es un bocadillo que está hecho todo por nosotros, totalmente casero, y con el que nos identificamos mucho (...) Nos valimos de un buen producto gallego y tratamos de ser lo más respetuosos posibles con él. Ser también un poquito originales y no copiarnos de lo que ya todos hemos probado 100 veces", apunta Jorge.

Lo cierto es que la parte reservada a los deliciosos bocadillos gourmet de La Artesata se encuentra consagrada a los mejores sabores y recetas del mundo (cocina asiática, americana, mexicana…). Ahora bien, la base de todos y cada uno de los platos de este local vigués presenta una base de productos gallegos de la mayor calidad, una fusión única entre dicotomías de sabores, texturas y aromas que se materializa en una suerte de viaje experiencial para el comensal sin la necesidad de salir de Vigo. Es esta también una de las razones por la que desde la bocatería trabajan con una carta tan dinámica, la cual va agregando cada cierto tiempo nuevas elaboraciones en función de los productos de temporada que podemos encontrar en Galicia. "El verano pasado, por ejemplo, pusimos un bocadillo que no tardará en regresar a la carta porque nos lo están pidiendo mucho, que es el de ensaladilla de encurtidos y gambón", reconoce Jorge sobre uno de los productos estrella de la temporada estival en La Artesata.

Ya entre los habituales del recetario, según reconocen ambos propietarios, fórmulas como el Bocata Pullet Pork LTC siguen siendo todo un éxito a pesar de su constante en la carta de la bocatería. Se trata de un preparado a base de lomo de cerdo de castaña asado 6 horas en salsa, con queso San Simón con Denominación de Origen, cebolla roja encurtida, tomate cherry macerado y mezclum. A esta receta de éxito le acompañan otros bocatas ya típicos en La Artesata como pueden ser el clásico (no tan clásico) de Lomo y Queso, el de Pollo Yankee y Pollo Vene entre otros. En resumidas cuentas: un sabroso bocadillo para cada tipo de cliente, y un Solete de verano que ahora nos advierte de antemano del acierto que supone probar alguno de estos preparados caseros de La Artesata.

Más allá del bocadillo

Pizzata de pulpo y Hamburguesa Única de La Artesata. Cedida Vigo

Pese a lo sugerente de su nombre, en el recetario de La Artesata no sólo conviven los bocadillos gourmet, sino que también encontraremos pizzatas, hamburguesas y alguna que otra receta fuera de carta que añade una buena pizca de variedad a la oferta habitual del local. Las pizzatas de La Artesata llevan la firma de una tostada elaborada con un buen pan y los mejores ingredientes y de entre todas ellas, la de pulpo á feira con puré de tomate, queso Azrúa-Ullo y un toque de San Simón se ha convertido en una de las recetas más populares. A esta le acompañan otras como la Pizzata Caprese, la de Bacon Ahumado o la de Anchoa. En el caso particular de las burguers, el local vigués cuenta con un preparado exclusivo en la carta habitual: la Hamburguesa Única, elaborada en un delicioso pan brioche (no dulce) al que se añaden 180 gramos de carne de picaña de vaca gallega madurada, queso Arzúa-Ulloa, bacon ahumado y salsa especial.