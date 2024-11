O Grove se rinde al sabor y la cultura de las setas en la primera edición de Micogrove

"Sin setas, no hay paraíso". Y si no, que se lo pregunten a O Grove. Del 5 al 9 de diciembre, el municipio meco se convertirá en el epicentro de un evento dedicado a una de las joyas más preciadas de los montes gallegos cada vez que llega el otoño: las setas. En su primera edición, Micogrove se presenta en sociedad como una suerte de encuentro gastronómico diseñado para "poner en valor y dar a conocer O Grove, su diversidad y la importancia dentro del mundo de la micología". No hay que olvidar que en este rincón de la comarca do Salnés se han identificado más de 1.750 especis micológicas, cuatro de ellas totalmente nuevas para la ciencia.

Exposiciones, talleres de autocultivo, cursos de cocina, concursos y, por supuesto, una variada oferta gastronómica componen el atractivo programa cultural de este evento que promete conquistar a todos los amantes de las setas. Será un fin de semana ―largo y repleto de sabor, como apuntan sus promotores― en el que los visitantes también tendrán la oportunidad de degustar las diferentes propuestas culinarias ofrecidas por los restaurantes de la zona: dos platos con setas como protagonistas por local, uno de ellos fusionado con algún marisco o pescado.

Entre talleres y fogones

Cartel Micogrove 2024 Micogrove O Grove

Del 5 y el 9 de diciembre, vecinos y visitantes de O Grove tendrán la oportunidad de adentrarse en el fascinante mundo de las setas. Las recetas micológicas elaboradas por los restaurantes locales serán el eje central de estas jornadas, donde la gastronomía de temporada alcanzará un protagonismo indiscutible. En sintonía con este espíritu culinario entre fogones, Micogrove ofrecerá asimismo una degustación popular guiada por expertos cocineros, en una actividad en la que se presentarán algunas variedades de setas menos conocidas y se explorarán nuevas formas de preparación.

Los aficionados a la cocina también podrán participar en un curso diseñado para aprender a preparar este exquisito manjar surgido de los bosques, mientras que un taller de autocultivo enseñará a los más curiosos los conocimientos básicos para la producción de setas en casa. Sin duda, una oportunidad única para iniciarse en el mundo de la micología.

Al margen de todas estas actividades micológicas y de ocio, los organizadores del evento han configurado una oferta limitada que incluye precios especiales en hoteles de la zona durante las fechas de Microgrove, es decir, del jueves 5 al lunes 9 de diciembre. Se trata de una invitación perfecta para disfrutar de esta experiencia de lo más completa en el corazón de las Rías Baixas, combinando el sabor de las setas, la riqueza cultural y el encanto incomparable de un destino tan codiciado como O Grove.

Los concursos del Micogrove

Imagen de archivo de una seta Micogrove

En la programación de Micogrove también hay espacio para la emoción y la diversión con distintos concursos que invitan a los participantes a sumergirse en el mundo micológico de una manera totalmente diferente: un certamen de fotografía micológica y una divertida búsqueda de setas con premio. El primero de ellos desafía a los concursantes a capturar la esencia de las setas en los paisajes de O Grove. Para participar, los interesados deberán realizar la preinscripción a través de la página web de Micogrove y confirmar su partipación tras degustar uno de los platos de setas de los restaurantes locales. Al hacerlo recibirán un código QR donde deberán incluir su foto con ubicación.

Por otro lado, la primera edición de Micogrove propone una búsqueda de setas con premio, una actividad ideal para toda la familia y los verdaderos amantes de la aventura. Aunque la localidad meca alberga cerca de 2.000 especies de hongos, en esta caza del tesoro no será necesario identificarlas todas. De hecho, los participantes tendrán que buscar 10 setas muy especiales que no figuran en ningún catálogo micológico, ya que son ejemplares artificiales escondidos en los montes de O Grove. Para unirse a la búsqueda, los exploradores deben preincribirse en la web y "solicitar la licencia de recolector" tras consumir uno de los platos especiales del evento. Aquellas personas que encuentren una de estas setas tendrán que compartir su hallazgo en las redes de Micogrove y escanera el código para descubrir su premio y dónde recogerlo.