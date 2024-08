Los 7 nuevos locales gastronómicos que no puedes perderte en Sanxenxo

Sanxenxo se convirtió con el tiempo en una de las grandes joyas turísticas de las Rías Baixas y en uno de los primeros destinos vacacionales de Galicia. En esta localidad gallega la belleza natural se combina con una amplia oferta de ocio, cultura y gastronomía. Con una situación privilegiada en plena ría de Pontevedra, este antiguo pueblo de pescadores es a día de hoy uno de los centros más elitistas del litoral atlántico, un destino ideal para disfrutar de unos extraordinarios paisajes a medio camino entre el mar y la montaña, y degustar al mismo tiempo la mejor cocina de esencia marinera. Ahora bien, la realidad es que la actual oferta culinaria de Sanxenxo va mucho más allá de lo tradicional y cada vez son más los proyectos que se suman al callejero gastronómico para ofrecer al visitante alternativas para todos los gustos y paladares.

En esta breve guía repasamos algunas de las aperturas más recientes del municipio sanxenxino que merece mucho la pena visitar: desde modernos restaurantes dedicados a la cocina gallega más innovadora, hasta propuestas más típicas pero repletas de sabor e incluso nuevos conceptos abanderados de la comida orgánica.

O Laberinto y O Enredo

Comedor principal de O Laberinto O Laberinto Sanxenxo

Uno con vistas al puerto deportivo de Sanxenxo y otro con la famosa playa de Silgar como telón de fondo, el conocido Grupo Enredo presentó dos nuevos espacios gastronómicos que llevan la esencia marinera y tradicional de Galicia a un nuevo nivel entre fogones. O Laberinto se asienta en un acogedor y moderno espacio en la Rúa de Madrid, con una carta que permite al comensal saborear el mar y en la que los grandes protagonistas son los mariscos y pescados de la ría. O Enredo por su parte conquista el transitado paseo sanxenxino con una gastronomía de abraza los platos típicos de la zona tales como las almejas, las zamburiñas o la tortilla de patatas entre otros valorados manjares.

Pera Limonera

Carta de desayunos del Pera Limonera Andrea Area Estudio Sanxenxo

Enmarcado en las entrañas de la antigua gastroteca Salgadoiro, aunque con un aspecto totalmente renovado y moderno, el Pera Limonera agrega a la calle de los vinos de Sanxenxo una buena dosis de creatividad a sus platos del mar y la tierra. En lo que respecta al recetario de comidas el Pera Limonera dispone de distintas secciones con platos para compartir y repetir (tanto fríos como calientes), entrantes variados, carnes, pescados y arroces que fusionan la esencia más tradicional de Galicia con y el toque innovador. Por otro lado, el local también presenta una carta de desayunos variados, con tostadas, bowls, sándwiches y pancakes que presentan también una excelente relación calidad-precio.

El Escondite del Atlante

Interior de El Escondite del Atlante El Escondite del Atlante Sanxenxo

Brunch, cócteles y un recetario de comidas para todos los gustos y paladares es la carta de presentación del El Escondite del Atlante, otro nuevo local en el Paseo de Silgar que apunta a convertirse en un especial punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, las buenas vistas y los mejores momentos. Entre los fogones del espacio se elaboran todo tipo de recetas creativas, espontáneas y sobre todo de lo más sabrosas, elaboradas con mimo y materias primas de la mejor calidad. Los desayunos y meriendas incluyen platos como los croissants, bagels, tostas, pancakes o bowls, con opciones tanto dulces como saladas. En la carta de comidas o cenas, el comensal podrá encontrar varias alternativas ideales para compartir como las chips de yuca y boniato, varias hamburguesas de autor o incluso las tablas de embutidos, entre otras. Además, disponen asimismo de varias recetas vegetarianas y veganas como los vegan poke, las quesadillas de pisto y seitán o el hummus cremoso con crudités.

Kalala Sanxenxo

Diferentes opciones en la carta de Kalala Kalala Sanxenxo

Frente a la playa de Silgar se alza este verano un nuevo local llamado Kalala, el cual mantiene una firme apuesta por los productos saludables. Bajo el lema de inconfundible de "Don,t Panic, It,s Organic", este establecimiento sanxenxino se presenta como un auténtico oasis en pleno paseo de Silgar, con servicio de take away y una terraza perfecta para disfrutar de un buen desayuno, comida o picoteo a medio tarde. En su carta destacan los batidos naturales y açaí, pero también los pokes hawaianos, hasta cuatro tipos diferentes de ensaladas y un abanico de bocadillos preparados con productos de la mejor calidad.

Meixela Bistrot

Meixela Bistrot en primera línea del paseo de Silgar Meixela Bistrot Sanxenxo

Con una ubicación privilegiada en primera línea del Paseo de Silgar, el Meixela Bistrot agrega un soplo de aire fresco a la oferta gastronomía del núcleo de Sanxenxo. El espacio cambió de designio comercial y nombre recientemente para ofrecer una nueva carta que se extiende desde el desayuno a la cena con diferentes opciones que tienen una muy buena relación calidad-precio. El recetario de comidas y cenas incluye un esqueleto fijo con varios tipos de tostas, tablas de embutidos, empanadas y bocadillos, si bien cada jornada agregan dos o tres exquisitos platos del día que incluyen recetas como los tacos a la gallega, la ventresca de atún con pimiento del piquillo o incluso distintas ensaladas de verano entre otros.

Esencia

Cocina creativa de Esencia en Portonovo Esencia Portonovo (Sanxenxo)

El número 5 de la Rúa Espiñeiro en Portonovo acoge desde hace unas semanas un ilusionante proyecto gastronómico que promete sorprender al comensal con su deliciosa cocina creativa basada en los productos del mar y la tierra. Bautizado como Esencia, este nuevo restaurante dispone de una completa carta en la que destacan elaboraciones tan sorprendentes al paladar como la ensalada de vieiras, una falsa empanada de sardinas o los tallarines con cecina entre otros. Además, cabe destacar que se trata de un espacio pet friendly al que no sólo podrás ir acompañado de tu mascota, sino que incluso podrá formar parte de la comida o cena, pues disponen de dos opciones de buena comida también para ellos en colaboración con Vipeonfood (de cerdo y pollo natural).

La Fiorentina

La esencia italiana del local La Fiorentina La Fiorentina Portonovo (Sanxenxo)

La esencia de la cocina italiana aterrizaba hace sólo un par de meses en el núcleo de Portonovo para sorpresa de todos aquellos amantes de la pizza. Más conocida como La Fiorentina, esta moderna pizzería promete al comensal un viaje directo hacia Italia de la mano de sus pizzas clásicas, tradicionales y atrevidas, pues algunas de sus elaboraciones más populares tienen un toque único que no encontrarás en ningún otro lugar. De hecho, algunas de las pizzas de La Fiorentina combinan todo tipo de ingredientes gallegos ―como pulpo, cecina o quesos con Denominación de Origen― para crear unas recetas y combinaciones de sabores sorprendentes. Y para terminar, el broche de oro a esta experiencia italiana lo ponen sus deliciosos postres que van desde los clásicos versus en tarrina de cristal hasta unos calzones dulces rellenos de nutella con plátano o mascarpone.