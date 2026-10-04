Las cocineras gallegas coinciden: "Para un bacalao al horno buenísimo, primero pásalo por harina y séllalo en la sartén"

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El bacalao al horno al estilo gallego es un plato muy destacado en nuestra gastronomía debido a su gran sabor y jugosidad. Esta receta combina los lomos del bacalao desalado, con una base de patatas gallegas de gran calidad y un sofrito exquisito al que le puedes echar los ingredientes que más cuadren con tus gustos personales.

Si no tienes muy claro cómo preparar esta receta, no te preocupes, porque Charo, una cocinera gallega, ha compartido en sus redes sociales una receta perfecta en la que te explica el paso a paso para elaborar esta receta gallega tan tradicional con la que sorprenderás a cualquier invitado y que está para chuparse los dedos.

Una receta exquisita de bacalao con uvas pasas

Charito, una cocinera gallega, comparte en su cuenta de TikTok recetas de platos tradicionales que, gracias a su experiencia y buena mano en la cocina, tienen una pinta espectacular. Una de sus últimas propuestas es un bacalao al horno, plato súper típico en Galicia que requiere unos 30 minutos de preparación y otros 40 minutos de horneado.

Para empezar, se pone un fondo de aceite en una sartén y, cuando esté caliente, se añade el ajo, la cebolla y el pimiento verde y rojo. "Vamos a sofreír todo esto", apunta. Se añade sal y una hoja de laurel, "para los pescados y mariscos siempre le echo una hojita de laurel para que se infusione un poco su sabor", explica Charo.

Mientras se sofríen las verduras, se fríen las patatas, cortadas en panadera, en otra sartén. "No las vamos a hacer del todo, porque va a ir al horno y después se terminan allí". Al sofrito se incorpora una cucharada de pimentón dulce y, si se quiere, un poco de colorante alimentario. También, medio vaso de vino blanco y otro de agua.

Se remueve y, cuando hierva, se añaden las uvas pasas. Después, se retira el laurel y se incorpora un poco de perejil.

#cocina #receta #bacalao #pasas ♬ sonido original - charitoav13 @charitoav13 La cocina de Mamá 👩🏻🍳 Hoy un buenísimo bacalao al horno con pasas 🐟 Ingredientes: Pastas de bacalao desalado Aceite Patatas 3 dientes de ajo 1 cebolla Medio pimiento verde Medio pimiento rojo Sal Hoja de laurel 1 cucharada y media de pimentón dulce Colorante alimentario (opcional) Medio vaso de vino blanco Medio vaso de agua 100g de pasas Perejil Harina #fyp

Con el sofrito listo y las patatas retiradas, llega el turno del bacalao. Se pone un fondo de aceite en la sartén para que no se peguen los lomos del pescado. "Lo vamos a pasar por harina y lo sellamos un poco en la sartén". Se dora vuelta y vuelta y se retira.

Por último, se prepara una cazuela de barro. Primero se extiende la mitad del sofrito de verduras, después se colocan las patatas y, encima, el bacalao. Se añade un poco más de sofrito por encima y se lleva al horno a 200 grados por arriba y por abajo unos 40 minutos.

El último consejo de Charo: "Las uvas pasas, mejor arriba del todo no, porque se pueden quemar un poco".