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Las cocineras gallegas coinciden: "Para un bacalao al horno buenísimo, primero pásalo por harina y séllalo en la sartén"
Después de sellarlo en la sartén, solo se debe hornear a 200 grados durante 40 minutos
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- Total: 1 h 10 min
- Comensales:3
El bacalao al horno al estilo gallego es un plato muy destacado en nuestra gastronomía debido a su gran sabor y jugosidad. Esta receta combina los lomos del bacalao desalado, con una base de patatas gallegas de gran calidad y un sofrito exquisito al que le puedes echar los ingredientes que más cuadren con tus gustos personales.
Si no tienes muy claro cómo preparar esta receta, no te preocupes, porque Charo, una cocinera gallega, ha compartido en sus redes sociales una receta perfecta en la que te explica el paso a paso para elaborar esta receta gallega tan tradicional con la que sorprenderás a cualquier invitado y que está para chuparse los dedos.
Una receta exquisita de bacalao con uvas pasas
Charito, una cocinera gallega, comparte en su cuenta de TikTok recetas de platos tradicionales que, gracias a su experiencia y buena mano en la cocina, tienen una pinta espectacular. Una de sus últimas propuestas es un bacalao al horno, plato súper típico en Galicia que requiere unos 30 minutos de preparación y otros 40 minutos de horneado.
Para empezar, se pone un fondo de aceite en una sartén y, cuando esté caliente, se añade el ajo, la cebolla y el pimiento verde y rojo. "Vamos a sofreír todo esto", apunta. Se añade sal y una hoja de laurel, "para los pescados y mariscos siempre le echo una hojita de laurel para que se infusione un poco su sabor", explica Charo.
Mientras se sofríen las verduras, se fríen las patatas, cortadas en panadera, en otra sartén. "No las vamos a hacer del todo, porque va a ir al horno y después se terminan allí". Al sofrito se incorpora una cucharada de pimentón dulce y, si se quiere, un poco de colorante alimentario. También, medio vaso de vino blanco y otro de agua.
Se remueve y, cuando hierva, se añaden las uvas pasas. Después, se retira el laurel y se incorpora un poco de perejil.
@charitoav13 La cocina de Mamá 👩🏻🍳 Hoy un buenísimo bacalao al horno con pasas 🐟 Ingredientes: Pastas de bacalao desalado Aceite Patatas 3 dientes de ajo 1 cebolla Medio pimiento verde Medio pimiento rojo Sal Hoja de laurel 1 cucharada y media de pimentón dulce Colorante alimentario (opcional) Medio vaso de vino blanco Medio vaso de agua 100g de pasas Perejil Harina #fyp #cocina #receta #bacalao #pasas ♬ sonido original - charitoav13
Con el sofrito listo y las patatas retiradas, llega el turno del bacalao. Se pone un fondo de aceite en la sartén para que no se peguen los lomos del pescado. "Lo vamos a pasar por harina y lo sellamos un poco en la sartén". Se dora vuelta y vuelta y se retira.
Por último, se prepara una cazuela de barro. Primero se extiende la mitad del sofrito de verduras, después se colocan las patatas y, encima, el bacalao. Se añade un poco más de sofrito por encima y se lleva al horno a 200 grados por arriba y por abajo unos 40 minutos.
El último consejo de Charo: "Las uvas pasas, mejor arriba del todo no, porque se pueden quemar un poco".
Ingredientes
- Lomos de bacalao
- Aceite
- Patatas
- 3 dientes de ajo
- 1 cebolla
- Medio pimiento verde
- Medio pimiento rojo
- Sal
- Hoja de laurel
- 1 cucharada y media de pimentón dulce
- Colorante alimentario (opcional)
- Medio vaso de vino blanco
- Medio vaso de agua
- 100 gramos de pasas
- Perejil
- Harina
Paso 1
En una sartén, fríe las patatas cortadas en panaderas, pero no del todo
Paso 2
Calienta aceite en otra sartén y vierte el ajo, la cebolla y el pimiento verde y rojo. Remueve todo y añade sal y una hoja de laurel
Paso 3
Incorpora al sofrito de verduras una cucharada de pimentón dulce y colorante alimentario. Añade también medio vaso de vino blanco y otro de agua
Paso 4
Cuando hierva bien, echa 100 gramos de uvas pasas al sofrito
Paso 5
Retira la hoja de laurel y añade un poco de perejil
Paso 6
Apaga el sofrito y retira las patatas panaderas
Paso 7
Para el bacalao echa un fondo de aceite en la sartén. Pásalo por harina y séllalo un poco
Paso 8
En una cazuela de barro coloca la mitad del sofrito. Echa las patatas por encima y, arriba de estas, el bacalao. Cubre todo con el sofrito restante
Paso 9
Lleva al horno a 200 grados con calor arriba y abajo durante 40 minutos