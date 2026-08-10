Karlos Arguiñano, cocinero: "Saca el pulpo del agua tres veces para asustarlo y déjalo cocer durante 20 minutos"

El pulpo en su salsa es una receta que permite potenciar al máximo su sabor y textura Shutterstock/El Español

El pulpo es un alimento muy versátil que admite una gran variedad de preparaciones, desde las recetas tradicionales hasta la cocina de autor.

Se trata de un producto muy valorado por chefs como Karlos Arguiñano, gracias a su textura única y a sus excelentes cualidades nutricionales, ya que es rico en proteína y bajo en grasas.

Así puedes preparar pulpo en su salsa

Como ya hemos señalado, el pulpo admite múltiples preparaciones, aunque el presentador de Cocina abierta se decanta por cocinarlo en su propia salsa, una elaboración que permite potenciar al máximo su sabor y textura.

Para esta receta, Karlos Arguiñano emplea un pulpo, cuatro patatas medianas, una cebolla, una cabeza de ajos y agua, mientras que para la salsa son necesarios los ingredientes que te detallamos a continuación:

1 cebolla

1 pimiento rojo

1 tomate duro

2 dientes de ajo

1 vaso pequeño de vino blanco

1 cucharada de pimentón

1-2 cucharadas de harina

Caldo de pulpo

Aceite de oliva virgen

Perejil picado

Una vez que tengamos listos todos los ingredientes, los pasos a seguir son:

En una cazuela con agua hirviendo, introducimos y sacamos el pulpo del agua tres veces para asustarlo y dejamos que se cueza A continuación, añadimos la cabeza de ajos entera y las patatas ya peladas. Dejamos cocer durante unos 20 minutos y reservamos el caldo para la salsa Para la salsa, picamos la cebolla, el pimiento rojo, el tomate y los ajos en láminas Pochamos las verduras y cuando estén al punto, añadimos la harina, el pimentón, el vino y el caldo del pulpo Añadimos el pulpo troceado y las patatas. Dejamos cocer durante 4 minutos a fuego lento para que se mezclen bien los sabores y espolvoreamos con perejil picado Servimos en una fuente y... ¡a disfrutar!

"Si compráis pulpo fresco, hay que asegurarse de que su color y brillo sean los más vivos posibles", recomienda el cocinero. "Si por el contrario, compráis pulpo congelado, hay que comprobar la etiqueta del producto, que deberá especificar obligatoriamente su origen".

Perfil nutricional de la receta

El pulpo en su salsa es una receta saludable e indicada para personas que sufren hipertensión. Su ingrediente principal es el pulpo, un cefalópodo fuente de proteínas magras, así como de minerales como el hierro y el zinc y vitaminas, especialmente la B12.

Además, destaca por su bajo aporte de grasas y colesterol.

Por otro lado, la patata es un tubérculo rico en hidratos de carbono complejos, potasio, vitamina C y vitamina B6, mientras que la cebolla es un alimento de bajo valor calórico compuesto principalmente por agua.