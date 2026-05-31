Los mejores chefs coinciden: la ensalada de mejillones no se hace con aguacate, sino con 250 g de lechuga y 1 patata

El mejillón es un pilar fundamental de la gastronomía gallega y un auténtico referente culinario, tanto por su versatilidad en la cocina como por su valor nutricional, ya que es rico en proteínas, minerales y vitaminas.

Al vapor es la forma más sencilla y popular de apreciar el sabor del mejillón, aunque también puede preparase a la marinera, en empanada o servido frío en ensalada, acompañado de distintos ingredientes y aliños.

Económica y fácil de preparar

El mejillón es uno de los mariscos más accesibles del mercado, pero además destaca por ser sencillo de preparar, lo que lo convierte en una opción perfecta para incluir en ensaladas, especialmente con la llegada del verano.

Y aquí es cuando entra en escena Karlos Arguiñano, con una receta de mejillones cocidos acompañados de lechuga, patata, granada y una deliciosa mahonesa casera de ajo. A continuación, te detallamos todos los ingredientes y el paso a paso para prepararla:

Ingredientes para 4 personas

28 mejillones

250 g de hojas de lechugas variadas

1 patata grande

1 granada

1 huevo

1 diente de ajo

1 vaso de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Vinagre

Sal

Paso a paso: así prepara Karlos Arguiñano la ensalada de mejillones

Ponemos a calentar en una cazuela un vaso de vino y otro de agua, y añadimos los mejillones limpios Una vez cocidos, colamos el caldo y reservamos los mejillones A continuación, cortamos la patata en daditos y la cocemos durante 10-12 minutos con el agua resultante de cocer los mejillones Cortamos la granada por la mitad y sacamos todos los granos. Después, enjuagamos los brotes de lechuga y los colocamos en una fuente Ponemos por encima los granos de granada y los daditos de patata, e incorporamos los mejillones sin cáscara En un vaso de batidora, preparamos la mahonesa casera de ajo, 250 ml de aceite, un huevo, una pizca de sal y unas gotas de vinagre Finalmente, sazonamos la ensalada y añadimos la mahonesa ligera de ajo

Perfil nutricional de la receta

El mejillón es el alimento protagonista en esta receta de Karlos Arguiñano. Es bajo en calorías, rico en nutrientes y, por tanto, ideal para dietas de control de peso.

Sus ácidos grasos omega-3 ayudan a reducir el colesterol y protegen el corazón, mientras que su alto contenido en vitamina B12, que supera varias veces la cantidad diaria recomendada, aporta beneficios para el sistema nervioso.

La patata, por otro lado, destaca por su contenido en hidratos de carbono. Además, es fuente de vitamina C, si bien una parte considerable puede perderse durante el proceso de cocción, y de minerales como el potasio, que contribuye al funcionamiento del sistema nervioso.

El huevo es un alimento de elevado valor nutritivo, mientras que la lechuga cubre el 15% de las ingestas recomendadas de vitamina C.