La aldea de Galicia donde comer genial y que poca gente conoce: "Es un rincón muy interesante"

Más allá de los destinos más turísticos y conocidos de Galicia, existen municipios que pasan más desapercibidos y que, sin embargo, tienen mucho que ofrecer: una gastronomía exquisita, una belleza natural incuestionable y un valioso patrimonio arquitectónico e histórico, entre otros atractivos.

Uno de estos lugares que quizá todavía no figure en tu mapa de visitas en la provincia de Pontevedra es San Fiz de Forzáns, una parroquia del municipio de Ponte Caldelas. Si tienes la suerte de descubrirla, te aseguramos que no te arrepentirás. Aquí tienes todo lo necesario para disfrutar de un día diferente, en plena conexión con la naturaleza, la tranquilidad del rural y la esencia de Galicia.

Así es esta parroquia de Ponte Caldelas

Iglesia de San Fiz de Forzáns, en Ponte Caldelas pontecaldelas.gal

En la parroquia de San Fiz de Forzáns, en el municipio de Ponte Caldelas, puedes descubrir un interesante conjunto de elementos patrimoniales que combinan historia, cultura y arqueología en un entorno rural de gran belleza.

Uno de los puntos más singulares es el Peto de Ánimas de Hermosinda, una muestra destacada de la devoción popular gallega. Según Turismo Rías Baixas es un "peto de ánimas de tipo cerrado que destaca por su fornelo trilobulada y su remate encima en tres pináculos".

En su interior hay un retablo con imágenes de la Virgen con el niño, dos ángeles que salen de las llamas del infierno, un obispo y la Virgen que baja hasta el propio purgatorio.

En la parte baja se puede leer la siguiente inscripción en una placa de mármol: "Por devoción de Hermosinda Amoedo Cal como recuerdo a su hermano Casiano", dicen desde la web de turismo.

Otro enclave imprescindible es A Laxe do Barón, una piedra de 180 metros cuadrados con grabados rupestres. Sus petroglifos se dividen en dos grupos: uno de la Edad de Bronce, con círculos concéntricos, puntos, trazos y figuras de cuadrúpedos, y otro de la Edad Media, con cruces y motivos en forma de U.

No puedes marcharte de San Fiz de Forzáns sin visitar su iglesia, uno de los principales símbolos de la parroquia. Es un templo de planta rectangular y tejado a dos aguas, con cabecera más alta que la nave y muros reforzados por contrafuertes.

Su fachada, sobria y elegante, presenta una puerta enmarcada con molduras barrocas y un reloj colocado en 1931 gracias a la donación de una familia local.

En el lateral izquierdo se alza la torre campanario, de planta cuadrada y dividida en tres cuerpos. Junto a la entrada destaca un blasón cuartelado en cruz, vinculado a la antigua Casa do Coto, donde vivió Oubiña, quien lideró a vecinos de la parroquia contra las tropas francesas en 1809.

Gastronomía en San Fiz de Forzáns

A sabiendas de que hablamos de una parroquia rural, su cocina se basa en recetas gallegas tradicionales elaboradas con productos de gran sabor y excelente calidad. Carnes, verduras de la huerta, pan artesano y preparaciones caseras que respetan la tradición.

Uno de los restaurantes más destacados es la churrasquería A Lareira, un establecimiento que destaca no solo por sus carnes a la parrilla, sino por su carta basada en cocina casera y tradicional. Además de churrasco, ofrecen mariscos, entrantes y otros platos esenciales en la gastronomía gallega.

No obstante, se le conoce por su churrasco. Como dice Roberto en su reseña, "si os gusta el churrasco este es el sitio. Abundante y sabroso". Por su parte, Oscar Monsalvo lo corrobora: "Es un rincón muy interesante, con comida casera y la parrilla siempre encendida, trato muy familiar y excelente profesionalidad".