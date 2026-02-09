El restaurante de Galicia con Estrella Michelin que está entre los más baratos de España: 41 euros por persona

La gastronomía es uno de los principales motivos por los que muchos deciden visitar Galicia, mientras otros tenemos la suerte de poder degustar sus productos en el día a día. La cantidad de restaurantes gallegos famosos por su comida es innumerable, por lo que recurrir a la Guía Michelin es una buena forma de decidir a cuál asistir.

Los criterios para decantarse por un restaurante u otro pueden ser muy variados: la fama del local o del cocinero, el tipo de cocina que se ofrece o el precio. En este último aspecto, resulta llamativo que el restaurante más barato de Galicia con Estrella Michelin se encuentre en pleno corazón de Vigo, concretamente en la sexta planta del edificio que alberga la sede del Real Club Celta de Vigo.

El restaurante con Estrella Michelin más barato de Galicia

De los 19 restaurantes de Galicia que cuentan con el prestigioso reconocimiento de la Estrella Michelin, hay uno que destaca por un motivo muy concreto: su precio. El restaurante más barato de la comunidad con este galardón es Silabario, (Rúa Príncipe, 44, Vigo), el cual ofrece una experiencia de alta cocina por tan solo 41 euros por persona.

El restaurante propone una cocina de autor que combina tradición y modernidad, sin perder de vista el producto y la esencia gallega. El propio establecimiento se define como "cocina reconocible por el imaginario colectivo pero con nuevos matices...", una declaración de intenciones con mucho sabor.

La Guía Michelin respalda a esta filosofía y destaca el trabajo de su chef, Alberto González, señalando que apuesta por una "nueva cocina gallega: creativa, sencilla y emocional, construida sobre producto de calidad, sin perder de vista sus orígenes".

En Silabario es posible disfrutar tanto de platos a la carta como de distintos menús degustación, aunque es precisamente en estos últimos donde el restaurante marca la diferencia.

El menú degustación 'Berbés' tiene un precio de 41 euros, lo que lo convierte en el más barato de Galicia y en el segundo de toda España con Estrella Michelin, solo por detrás del restaurante Prodigi, en Barcelona.

Según el propio local, 'Berbés' es una propuesta pensada para "reconfortarnos con el producto de mercado y continuar con la actividad diaria".

Este menú incluye aperitivo, entrante, segundo y postre a elegir, además de pan, aunque las bebidas se abonan aparte. Se trata de una propuesta de mercado, por lo que su composición varía según la estacionalidad y la disponibilidad de ingredientes frescos y de proximidad.

El menú 'Berbés' está disponible de martes a jueves tanto en comidas como en cenas, y los viernes únicamente en el servicio de comidas. Festivos, y vísperas de festivos por la noche, no está disponible.

Otros menús degustación de Silabario

Además del menú 'Berbés' por 41 euros, el restaurante Silabario ofrece otros tres menús degustación con precios más elevados: 'Tempo' (90 euros), 'Raíces' (125 euros) y 'Solaina' (180 euros).

De forma paralela, Silabario dispone de una amplia carta, con variedad de mariscos del día, como centollas, berberechos, navajas o camarones, entre otras opciones; entrantes como anchoas, steak tartar, croquetas, empanadas artesanas...; pescados como el pez sapo o lenguado; y carnes como gallo, buey, cabrito, etcétera.