La feria del marisco a partir del 18 de septiembre: cientos de kilos de almejas y música en directo

Esta fiesta gastronómica se celebrará del 18 al 20 de septiembre con una programación muy amplia para todos los públicos Shutterstock

Los meses de julio y agosto han llegado a su fin y, con ellos, las fiestas que durante el verano se celebran a diario en diferentes puntos de Galicia. Sin embargo, en septiembre todavía hay varias oportunidades para disfrutar de la cultura, la tradición y, por supuesto, de la gastronomía gallega, con el marisco como uno de sus protagonistas.

Una de estas citas gastronómicas que quedan pendientes de celebrar es la Festa da Ameixa de Campelo, en Poio (Pontevedra), celebración que está de enhorabuena tras haber recibido recientemente la distinción de Festa de Interese Turístico de Galicia. Este año, tendrá lugar entre el 18 y el 20 de septiembre.

De interés turístico de Galicia

"Poio, Campelo, a nosa xente do mar e a súa Festa da Ameixa están de parabéns!", indicó el Concello de Poio en sus redes sociales en la comunicación en la que se informaba de que la Festa da Ameixa de Campelo era declarada Festa de Interese Turístico de Galicia.

Este anuncio por parte del Consello da Xunta de Galicia "recoñece a singularidade, antigüidade e continuidade ao longo do tempo dunha das celebracións con máis arraigo no noso municipio", indican desde el Concello de Poio.

Así, la 38ª edición, que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de septiembre, será en la que se estrene esta nueva declaración, que supone un gran reconocimiento para una de las citas gastronómicas con más arraigo y tradición del municipio llevada a cabo con la colaboración "das confrarías, das agrupacións de mariscadoras e mariscadores e dos colectivos de Campelo".

Cientos de kilos de almejas

El verano va llegando a su fin, pero las fiestas en Galicia nunca acaban. El próximo fin de semana llega la Festa da Ameixa de Campelo, que se celebrará en la Praza da Granxa, en el municipio de Poio del 18 al 20 de septiembre.

Durante todo el fin de semana, Campelo rendirá homenaje a uno de los productos más conocidos de la zona y a todas las personas que trabajan cada día en la ría. La almeja será, como no podía ser de otra manera, la gran protagonista de una fiesta en la que la gastronomía tendrá un papel destacado.

Pero no todo será comer. La programación estará acompañada de música, actuaciones y diferentes actividades para que el público de todas las edades se lo pase en grande. También habrá propuestas para los más pequeños, siendo una ocasión ideal para acercarse con toda la familia a Campelo.

Programación completa de la Festa da Ameixa de Campelo 2026:

Viernes 18

18:00 horas: inauguración de la XXXVIII Edición de la Festa da Ameixa. Homenaje a las/los mariscadoras/es jubiladas/os en 2025. Música a cargo de la Escola de Música Tradicional de Poio

19:00 horas: entrega de Premios del VIII Concurso de Fotografía

De 20:00 a 23:00 horas: degustación gastronómica. Canción mariñeira a cargo do grupo Pontis Véteris

22:00 horas: sesión DJ Jorge Álvarez

23:00 horas: concierto de Henry Méndez (Gira Papacalambre Tour 2026)

00:15 horas: cierre DJ Jorge Álvarez

Sábado 19

De 12:00 a 16:00 horas: degustación gastronómica. Música a cargo del grupo Vides Novas

13:30 horas: sesión vermú con la actuación de Black Nails

De 20:00 a 23:00 horas: degustación gastronómica. Música popular con el grupo Bahía de Tambo

22:00 horas: concierto de La Penúltima Sabinera (Tributo a Sabina)

00:30 horas: sesión DJ Pedro Campos

Domingo 20