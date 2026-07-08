París de Noia y Panorama City lideran el cartel de fiestas de este municipio: 4 días de música y celebración

París de Noia recalará en Silleda este próximo jueves, 9 de julio, con motivo de las tradicionales fiestas del municipio pontevedrés.

La formación musical hará una parada en la comarca de Deza para presentar su nueva gira 'Va por ti' con la que promete una noche llena de risas y momentos inolvidables.

4 días de fiesta con París de Noia, Panorama City y más

La agenda de julio de París de Noia cuenta con un total de 27 fechas para este mes de julio. Uno de los conciertos más esperados es el de este próximo jueves, 9 de julio, en Silleda.

El municipio pontevedrés inaugurará sus tradicionales fiestas con una verbena a cargo de París de Noia, a la que le seguirá las actuaciones de DJ Carlos López y DJ Barcai.

Según el cartel de fiestas, el chupinazo tendrá lugar a las 21:00 horas en la praza Siñor Afranio y estará amenizado por el grupo Supermirafiori.

La programación del viernes 10 arrancará por la mañana con las actuaciones del grupo de gaitas Aire do Trasdeza, el grupo de acordeones de la Escuela de Música de Silleda y de la charanga Os Atrevidos.

La charanga repetirá actuación por la tarde junto a la Banda de Música Xuvenil de Silleda. A continuación, dará comienzo la XXVI Festa do Lacón con la preparación del manjar en las dos formas de presentación, cocido o asado.

La verbena de la jornada estará amenizada por Panorama City y DJ Unai, que darán paso a la programación del día siguiente con las actuaciones del grupo Área 33, la orquesta La Misión y DJ Marcos Kintana.

Además, entre las 18:30 y las 22:30 horas, la plaza Siñor Afranio acogerá una Espetada Musical.

Silleda cerrará sus fiestas el domingo 12 de julio con una animada programación que comenzará a las 11:00 horas con un pasacalles por las calles del municipio a cargo de la Banda de Música Municipal de Silleda y de la Banda de Música Recreativa e Cultural de Banderas.

A las 12:30 horas se celebrará una misa cantada por la Coral Polifónica Trasdeza y a las 18:00 horas tendrá lugar el espectáculo Unha de piratas, con Troula Animación en la avenida del Parque.

Como broche final, la Banda de Música Municipal de Silleda y de la Banda de Música Recreativa e Cultural de Banderas ofrecerán un concierto en la plaza Siñor Afranio.

La última verbena estará amenizada por la orquesta Marbella y el DJ Bruno. Esta dará paso a un espectáculo de fuegos artificiales a las 00:00 horas.