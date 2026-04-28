Confirmado: París de Noia y Panorama, juntas en las fiestas de este pueblo de Galicia este fin de semana

Esta semana será más corta de lo habitual debido al festivo del 1 de mayo (Día Internacional de los Trabajadores), que este año cae en viernes y, junto al sábado y domingo, permite disfrutar de tres días de descanso consecutivos.

Mientras algunos aprovecharán para recargar energías, otros optarán por disfrutar de algunas verbenas que se celebrarán durante el fin de semana, como las fiestas de Castrelo, en Cambados (Pontevedra).

París de Noia y Panorama actuarán en las fiestas de este pueblo

Los vecinos de la parroquia de Castrelo esperan con ilusión el inicio de sus fiestas patronales en honor a Santa Cruz y San Antón, que comenzarán este jueves, 30 de abril, y se prolongarán durante todo el fin de semana hasta el lunes 4 de mayo.

París de Noia y Panorama serán el plato fuerte de las fiestas, aunque estas arrancarán con el festival de música Adro Fest. El evento se celebrará bajo carpa y contará con las actuaciones de los DJs Rokiño, Paco Vulcano, JJ Compota y André.

La entrada será gratuita y habrá foodtrucks para recargar energías entre sesiones.

Para dar la bienvenida a mayo, la parroquia de Castrelo acogerá las actuaciones de América de Vigo y La Banda de Ayer el viernes 1, coincidiendo con el festivo del Día del Trabajador, y de la orquesta Los Player's y Capitol al día siguiente.

El turno de París de Noia, que continúa recorriendo Galicia con su nuevo tour 'Va por ti', será el domingo 3 de mayo, y le cederá el testigo a la orquesta Panorama, que actuará el lunes 4 de mayo.

Ambos conjuntos musicales llevan todo el mes de abril recorriendo numerosas ciudades, pueblos y aldeas, y, a medida que se acerca el verano, su agenda se intensifica, con actuaciones tanto en fines de semana como entre semana.

A falta de conocer la agenda de París de Noia para el mes de mayo, Panorama cuenta con 21 fechas confirmadas por todo el país, de las cuales solo cuatro serán en Galicia, además de una actuación sorpresa vinculada a la TVG.

Por ahora, estos próximos días estarán en Castrelo. A continuación, te detallamos la agenda de actuaciones por días de las fiestas en honor a Santa Cruz y San Antón en la parroquia de Cambados:

Jueves, 30 de abril

Adro Fest con 4 DJs (Rokiño, Paco Vulcano, JJ Compota y André)

Viernes, 1 de mayo

América de Vigo y La Banda de Ayer

Sábado, 2 de mayo

Orquesta Los Player's y Capitol

Domingo, 3 de mayo

París de Noia

Lunes, 4 de mayo