El pueblo español con un monasterio del siglo XII habitado por monjes durante 700 años: abrirá al público este verano

Con la llegada del verano, el turismo experimenta un auge en Galicia, y no es de extrañar. Desde playas con aguas cristalinas hasta pueblos llenos de historia, la región posee un destacado patrimonio religioso, con algunos ejemplos dignos de mencionar como el Real Monasterio de Santa María de Oia.

Situada en la costa de Pontevedra, esta joya cisterciense del siglo XII es uno de los pocos cenobios de Europa a orillas del mar. Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1931 y, como cada verano, reabrirá en julio sus puertas para que vecinos y visitantes puedan conocer su interior y descubrir otras curiosidades.

Uno de los pocos monasterios de Europa a orillas del mar

El Monasterio de Santa María de Oia es el monumento principal del municipio homónimo, perteneciente a la comarca del Baixo Miño y situado a menos de 1 hora en coche de la ciudad de Vigo.

Para hablar de sus orígenes nos tenemos que remontar a mediados del siglo XII, cuando se ordenó su construcción durante el mandato del rey gallego Alfonso VII. Además de como templo religioso, el monasterio ejerció como baluarte defensivo en incontables ocasiones.

En él vivieron los monjes durante más de 700 años y, como anécdota curiosa, en 1924 los religiosos lograron desbaratar un ataque de la flota turca, lo que llevó a Felipe IV a conceder al monasterio el título de 'Real'. Tras la Desamortización de 1835 pasó a ser de propiedad privada, aunque la iglesia funciona como templo parroquial.

La construcción, explica Turismo de Galicia, cuenta con elementos románicos, góticos y barrocos, "fruto de las reformas y modificaciones que sufrió hasta finales del siglo XVIII". Destacan los arcos, una hermosa fachada y un coro del siglo XVII en el interior de la iglesia.

Su ubicación es otro de los aspectos que merece la pena mencionar, ya que se encuentra enclavado a los pies de la playa do Porto, un arenal de gran belleza natural con un fondo rocoso y olas que suelen alcanzar los cinco metros de altura en los días de temporal.

Cómo visitar el Monasterio de Santa María de Oia

Monasterio de Santa María de Oia.

Alcanzando una superficie construida de más de 7.500 metros cuadrados sin contar con la iglesia, el Monasterio de Santa María de Oia reabrirá, un verano más, al público con una visita llena de novedades: nuevo recorrido, nuevos espacios y nuevos datos.

Se realizan visitas gratuitas, con acceso limitado, cada martes, además de visitas guiadas de miércoles a domingo en cuatro horarios diferentes (11:00, 13:00, 16:30 y 18:30 horas) del 1 de julio al 31 de agosto.

La tarifa general tiene un coste de 9 euros por persona, mientras que la tarifa reducida (para familias numerosas, mayores de 65 años, desempleados, niños desde los 7 a los 14 años y personas con diversidad funcional) cuesta 6 euros. Los menores de 7 años pueden entrar de forma totalmente gratuita.

La entrada no incluye la visita a la iglesia.