El camping con bungalows de diseño junto al mar: con tobogán acuático y acceso directo a la playa

El verano es uno de los momentos más esperados del año para viajar, y los destinos de playa son, como es lógico, los más demandados tanto por las altas temperaturas como por la posibilidad de disfrutar del mar.

Ir de camping se ha convertido además en una de las modalidades de turismo favoritas de muchas personas, especialmente porque este concepto ha evolucionado hacia propuestas mucho más cómodas, como la que ofrece Camping Baiona Playa.

A pie de playa y con acceso directo

Situado en el corazón de las Rías Baixas, uno de los enclaves más encantadores de la costa gallega, se encuentra Baiona Playa Camping-Bungalow Park, un alojamiento ideal para disfrutar de las vacaciones a pie de playa.

En este sentido, las instalaciones cuentan con una amplia variedad de alojamientos pensados para todo tipo de campistas: desde exclusivas suites para dos personas hasta modernos bungalows con terrazas y vistas de la bahía de Baiona.

Asimismo, dispone de parcelas cubiertas por frondosos pinos, álamos y metrosideros, que proporcionan una agradable sombra en un terreno llano "muy adecuado" para la instalación de tiendas de campaña y autocaravanas.

Piscina, toboganes y actividades para adultos y niños

Toboganes y piscina de Baiona Playa Camping-Bungalow Playa Baiona Playa Camping-Bungalow Playa

El Baiona Playa Camping-Bungalow Playa se encuentra en la misma playa de Ladeira, con 1.650 metros de arena fina y blanca y ambiente familiar, y la marisma que forma el río Miño en su desembocadura.

El recinto cuenta con acceso directo mediante tarjeta magnética y, dentro del propio camping, los campistas pueden disfrutar de una piscina y varios toboganes acuáticos.

Las instalaciones también disponen de servicio de limpieza 24 horas al día, zonas habilitadas para el lavado del menaje y la colada, servicio de wifi gratuito en todo el recinto e incluso un supermercado que permanece abierto del 13 de junio al 13 de septiembre.

Por otro lado, el camping cuenta con servicio de restaurante y cafetería, dos amplias terrazas con eventos durante todo el verano y un programa de actividades de animación para niños y adultos (zumba, aquagym, yoga, etc).

Aprovechando las vacaciones de verano, muchas personas optan por viajar con sus mascotas y, precisamente, Baiona Camping-Bungalow Park permite el acceso de animales en las parcelas, aunque no está permitido alojarlos ni en el interior ni el exterior de los bungalows.

¿Y cuánto cuesta alojarse?

"Las tarifas de bungalows son variables toda la temporada y por lo general van incrementándose a medida que se acerca la fecha", explican en su página web. En cambio, para las parcelas hay tres temporadas diferenciadas: