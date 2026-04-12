El pueblo medieval de 200 habitantes perfecto para recorrer a pie: es uno de los más bonitos de España

Cuando un viajero planea una escapada por Galicia, suele pensar en destinos populares, como Combarro (Pontevedra), Fisterra (A Coruña) o Ribadeo (Lugo). No obstante, el territorio gallego esconde rincones mágicos llenos de historia que merece la pena visitar al menos una vez en la vida.

Vilanova, llamado oficialmente San Salvador de Vilanova dos Infantes, es un ejemplo perfecto. Esta parroquia y villa del municipio de Celanova (Ourense) es uno de los pueblos más bonitos de España y, por tanto, un destino perfecto para visitar esta primavera 2026.

Una escapada mágica para esta primavera 2026

La asociación española Los Pueblos más Bonitos de España destaca el conjunto histórico de Vilanova dos Infantes como un "tesoro medieval" detenido en el tiempo en el corazón de la provincia de Ourense.

Galicia es tierra de leyendas y, en el caso de Vilanova dos Infantes, la tradición oral sostiene que su nombre podría derivar de una leyenda sobre el nacimiento de siete hermanas gemelas o en referencia a los infantes o las infantas (hermanas de San Rosendo) relacionadas con el burgo medieval.

Torre del Homenaje de Vilanova dos Infantes Los Pueblos más Bonitos de España

En la mayoría de guías, la Torre del Homenaje, único vestigio del antiguo castillo y hoy museo vivo de su historia, aparece como la gran protagonista de Vilanova dos Infantes. Con 19 metros de altura, fue parcialmente derribado durante la Revuelta Irmandiña, aunque posteriormente fue reconstruido.

A lo largo de su historia, la fortaleza, de la que hoy solo se conserva la Torre del Homenaje, fue testigo de diversos acontecimientos; incluso el Ayuntamiento llegó a estar instalado allí, a lo que se debe en gran parte su conservación actual.

Más allá de esta histórica construcción, Vilanova destaca por sus calles empedradas y casas de piedra que permiten viajar al visitante directamente a la época de los Infantes de Carrión, sin olvidarnos de la iglesia de San Salvador, que conserva en su interior uno de los grandes cristos medievales.

En la parte alta de Vilanova se conserva un magnífico conjunto de hórreos tradicionales de tipo fisterrán, mientras que el Santuario de la Virgen de Cristal custodia una de las reliquias más curiosas de Galicia: una diminuta imagen de la Virgen tallada en un cilindro de cristal macizo sin aberturas visibles.

Esta fue encontrada por un agricultor en el siglo XVII, aunque su origen sigue siendo un misterio.

Por otro lado, también cabe destacar que el calzado fue durante siglos el motor económico de la villa, siendo especialmente representativo el conocido como 'Barrio de los Zapateros'.

Monasterio de San Salvador Turismo de Galicia

Aprovechando la visita a Vilanova dos Infantes, merece la pena acercarse hasta el Monasterio de San Salvador, en Celanova. Fundado por San Rosendo en el año 936, fue un establecimiento importante a lo largo de su historia, con mucha influencia y con prioratos dependientes de él.

El monasterio posee dos grandes claustros, un pequeño patio de servicio para la cocina, una iglesia y diferentes dependencias que en su día fueron usadas para labores de administración, servicio y residencia de los monjes.

Como apunte curioso, con la salida del Sol en los equinoccios de primavera y otoño, los rayos de sol atraviesan las pequeñas ventanas de la capilla de San Miguel, formando una perfecta estrella.