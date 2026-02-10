La ruta de senderismo sobre el mar con vistas al Atlántico y rodeada de naturaleza: es muy sencilla

Galicia destaca por su exquisita gastronomía, su cultura, su idioma, sus tradiciones y, por supuesto, su belleza natural. Puedes conocer esta comunidad a base de hacer diferentes rutas de senderismo, ya sea al lado del mar para descubrir las playas más recónditas, por el interior del bosque entre cascadas o, incluso, algunas que combinan ambos estilos.

Hay un sendero en las Rías Baixas que está catalogado como Sendero Azul y que es una absoluta maravilla. Es un paseo muy sencillo de llevar a cabo, con poco más de 1 kilómetro de camino y en el que puedes disfrutar de unas vistas impresionantes del Atlántico: la senda de O Laño, en Poio (Pontevedra).

El sendero en las Rías Baixas con vistas al Atlántico

La Senda de O Laño recorre parte de la Costa de Samieira, en el municipio de Poio. Es una ruta que te invita a caminar despacio, disfrutando de cada rincón y del paisaje costero gallego. Con 1,2 kilómetros, se presenta como un paseo accesible para todo tipo de ciudadanos, pues no cuenta con pendientes que compliquen su recorrido.

Senda de O Laño, en Poio (Pontevedra) turismopoio.com

Esta ruta se inicia junto al muelle de Covelo. Desde aquí, el sendero avanza siguiendo el litoral, combinando tramos abiertos en los que parecerá que caminas sobre el mar con otros más resguardados por la vegetación. A lo largo del camino, el sonido del agua y los pájaros serán los protagonistas, creando un ambiente ideal para olvidarte de todo y disfrutar de la naturaleza gallega.

Uno de los grandes atractivos de la senda es la sucesión de pequeñas calas que te irás encontrando de forma natural, poco a poco, de forma inesperada. Playas recogidas como Covelo, O Caeiro y Laño, que ofrecen rincones ideales para poder sentarte y observar el paisaje que tienes ante ti.

A medida que avances, no podrás quitar el ojo de las vistas del horizonte y la naturaleza. El punto culminante del recorrido se alcanza en el mirador de Laño, un balcón natural desde el que se obtiene una panorámica privilegiada de la ría de Pontevedra.

Muy cerca se encuentra una de las rutas de senderismo más bonitas de la localidad, la Ruta de los Molinos de Samieira, también catalogada como Sendero Azul.

Por si fuera poco, al finalizar la ruta también podrás observar el río da Freiría, un ejemplo de la importancia del agua en esta zona de Galicia, la cual tiene un pasado ligado al trabajo y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Realizar la Senda de O Laño es toda una experiencia que merece la pena, porque además de ser fácil, puedes pararte y tomarte todo el tiempo que necesites para contemplar todos y cada uno de los rincones que la conforman.