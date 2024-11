Los 12 pueblos más bonitos de la ría de Vigo que debes visitar: Historia, naturaleza y gastronomía

Situada en el sur de la provincia de Pontevedra, a la ría de Vigo se le conoce por ser la más profunda y meridional de las Rías Baixas y por esconder un gran tesoro en su interior: las Islas Cíes y sus preciosas playas. Lejos de ser las únicas fortunas que guarda esta ría, también hay docenas de galeones hundidos cargados con el oro de las Américas y los pueblos más bonitos para visitar con gran historia y cultura propia.

Escenario de la Batalla de Rande de 1702 en la ensenada de San Simón, la ría de Vigo incluye los municipios de Cangas, Moaña, Nigrán, Vilaboa, Soutomaior, Redondela y Baiona, por los que pasaremos para conocer los lugares más idílicos de la naturaleza gallega.

1. Playa de Rodas en las Islas Cíes

Praia de Rodas, Illas Cíes Shutterstock

Situada en la isla de Monteagudo, la playa de Rodas es la más extensa de las Islas Cíes. Un auténtico espectáculo de la naturaleza en sí misma por sus aguas cristalinas del Atlántico y arena blanca, que en 2007 fue proclamada “la mejor playa del mundo” por el diario británico The Guardian.

Además de su belleza natural, también es un paraíso por su vida silvestre. Si eres amante de la ornitología te encantará ver cómo se ha convertido en un ambiente seguro y tranquilo para las aves marinas.

Desde Vigo, Baiona o Cangas do Morrazo se llega en barco en menos de una hora.

2. Cabo Home, un mirador de vértigo

Faro de Cabo Home Shutterstock

El Cabo Home se encuentra localizado entre las rías de Vigo y Pontevedra. Es el extremo más occidental de la Punta del Morrazo desde el que disfrutar de unas vistas espectaculares del paisaje y del mar en su máximo esplendor.

Si visitas este lugar no pierdas la oportunidad de sacarte una foto para el recuerdo con la Caracola de Cabo Home, de pasear por sus caminos forestales y visitar sus acantilados. Este lugar tiene rincones inigualables, como los faros de Punta Subrido y Punta Robaleira.

3. Moaña, uno de los pueblos más bonitos de la ría de Vigo

Fontexelo en Moaña Turismo.gal

Moaña es un pueblo costero de la península del Morrazo que dispone de un total de veintidós playas. Cuenta con un gran patrimonio cultural que no deja indiferente a nadie, así que si te gusta descubrir las playas más paradisíacas y conocer la historia de los lugares que visitas, Moaña es tu lugar ideal para realizar una escapa de un día. A través del Puente de Rande puedes llegar a su localidad vecina, Redondela.

Y no solo eso. La oferta de ocio es muy variada. Cada año se celebra el Festival Intercéltico de música Folk (desde hace ya más de 30 años), el Morrasound, Festival de Rock o el Varadero Fest.

4. Cangas, antiguo burgo de pescadores

Panorámica de Cangas Shutterstock

Cangas es, sin ninguna duda, el pueblo más turístico de Morrazo. Es una villa marinera bañada por las aguas de la ría de Vigo, en la que la historia y la cultura, así como su tradición pesquera, son uno de sus pilares clave. Esta tradición se ve reflejada en las famosas "Casas de Patín", hoy situadas un poco lejos del mar, pero no así antiguamente cuando la playa llegaba a las casas de los marineros.

Formando parte de las Rías Baixas no podemos dejar de lado su gastronomía. Si visitas Cangas do Morrazo no dudes en probar sus pescados y mariscos, así como otros platos típicos como el cocido gallego y el pulpo.

5. Playa de Barra, la mejor playa nudista de Galicia

Playa de Barra turismo.gal

La playa de Barra es la mejor playa nudista del sur de Galicia por excelencia. Con una longitud de 750 metros, esta playa rodeada de pinos y dunas se forma por un arenal blanco y unas aguas frías y cristalinas. Pese a que es un tanto ventosa, es ideal para pasear gracias a la finura de su arena y la llanura que la caracteriza.

Es un espacio natural que se incluye en Espacio Natural Protegido Dunas de Barra y Costa da Soavela, además de pertenecer a la Red Natura 2000.

6. Baiona, el primer puerto del Descubrimiento

Puerto de Baiona Shutterstock

Baiona tiene una gran importancia histórica al tratarse de la primera villa de Europa en conocer el descubrimiento del Nuevo Mundo, motivo por el que se celebra en su casco histórico una fiesta llamada La Arribada durante el primer fin de semana de marzo.

Además de conocer su historia, no puedes marcharte de Baiona sin conocer la fortaleza de Montrreal, muralla construida en el siglo XIV. Desde sus murallas tendrás una vista espectacular de la bahía de Baiona.

7. Arcade, la exaltación de la ostra

Monumento a la ostra en Arcade turismo.gal

Arcade es un pequeño municipio de la ría de Vigo que destaca por la estupenda calidad de sus ostras. No importa la época del año ni el restaurante al que acudas, siempre podrás desgutar esta delicatesen. De hecho, cada fin de semana de abril se festeja la "Festa da Ostra".

Además de la gastronomía, el patrimonio natural y arquitectónico de Arcade es muy singular, desde su castillo y sus grandes jardines, hasta su paseo marítimo en el que llegarás al puente romano de Pontesampaio.

8. Puente de Rande, uno de los símbolos de la Ría

Puente de Rande turismo.gal

El Puente de Rande, obra maestra de la ingeniería, es un viaducto atirantado que conecta los municipios de Moaña y Redondela. Se abrió al tráfico en 1981 y hoy en día es uno de los principales símbolos de la ría de Vigo.

Sus alrededores fueron escenario de la batalla de Rande, una de las batallas más importantes ocurridas en Galicia datada el 23 de octubre de 1972. En esta lucha tuvo lugar el enfrentamiento entre las coaliciones angloneerlandesa e hispanofrancesa, durante la guerra de Sucesión española. Tras la victoria de los ingleses, "Vigo Street" es el nombre de una calle de Londres en la actualidad.

Illa de San Simón Shutterstock

A Illa de San Simón es un lugar de gran importancia histórica y natural que te encantará descubrir. También llamada la Isla de los Monjes, es un destino mágico para todos aquellos que quieran conectar con la naturaleza y conocer las leyendas en un entorno tranquilo de paisajes asombrosos.

El pesado de la isla de San Simón es bastante peculiar. Durante el régimen franquista la isla funcionó como un campo de concentración para los prisioneros de guerra. También funcionó como una leprosería y fue un lugar de reunión para los religiosos. Hoy en día cuenta con un centro de estudios de Ciencias del Mar, ya que gracias a la tranquilidad de sus playas es un refugio perfecto para la vida marina.

Declarada como Bien de Interés Cultural, Zona de Especial Protección de los Valores Naturales e integrada dentro de la Red Natura 2000.

10. Redondela, "el mejor banco del mundo"

Redondela Shutterstock

El paisaje que se divisa desde lo alto del mirador de Campo da Rata, Redondela, es impresionante. Podrás disfrutar de las mejores vistas de la ría de Vigo, las islas Cíes y toda la ensenada de San Simón. Un lugar muy especial y mágico en el que se encuentra el famoso banco conocido como "el mejor banco del mundo".

Este banco fue instalado de forma anónima en el año 2015 por algún usuario que consideró que era un lugar digno de observar con tranquilidad para disfrutar, en su totalidad, del paisaje al completo. Aunque no se puede acceder a él en coche, desde el estacionamiento junto al Restaurante Coto del comienza la subida por un sendero en buenas condiciones, por lo que la subida no será complicada, además de que ya vas contemplando las vistas.

11. Playa América, la joya de Nigrán

Playa América Turismo.gal

La Playa América se ubica en el ayuntamiento de Nigrán, limítrofe con el de Vigo, concretamente en San Pedro da Ramallosa. Dispone de 1.200 metros de longitud y de aguas cristalinas que le han llevado a disponer de la distinción de Bandera Azul desde el año 1990. Sus vistas de Baiona y Panxón son muy acogedoras.

La recorre un gran paseo peatonal con diversas zonas ajardinadas y una pasarela sobre el río Muíños, que la comunica con la playa de Panxón.

12. Vigo, la ciudad olívica

Vigo Shutterstock

Vigo es una de las ciudades con mayor encanto de Galicia. Historia, naturaleza, gastronomía, cultura... son algunos de los muchos atractivos de la ciudad olívica para locales y turistas.

La zona antigua de Vigo es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, por lo que pasear por su "casco vello" se presenta como una opción obligatoria. También el barrio de Bouzas o la playa de Samil.

Los alrededores de Vigo destacan por lo fascinantes que son para todo aquel que los visita. Situada en la ría que lleva su nombre y tan próximo a un espacio natural como las Islas Cíes, Vigo se postula como un destino al que cualquiera debería visitar, al menos, una vez en la vida.